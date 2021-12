Utlevering vil være et tilbakeslag for varslere i hele verden

Fredag besluttet en britisk domstol at Wikileaks-grunnlegger Julian Assange kan utleveres til USA. – Assange-saken handler først og fremst om å beskytte retten til å fortelle offentligheten om alvorlige lovbrudd, mener BT.

Julian Assange hører ikke hjemme i amerikansk fengsel.

Den britiske domstolens avgjørelse om at Wikileaks-grunnlegger Julian Assange kan utleveres til USA, er nedslående. Avgjørelsen er utelukkende basert på USAs løfter om at han skal få «human» behandling i et amerikansk fengsel.

Det er en prinsippløs beslutning i en sak av stor prinsipiell betydning.

Assange-saken handler først og fremst om å beskytte retten til å fortelle offentligheten om alvorlige lovbrudd.

I 2010 publiserte Wikileaks omfattende, hemmeligstemplet informasjon, som avdekket amerikanske krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan. Avsløringen var viktig, men samtidig pinlig for amerikanske myndigheter.

Noen ganger kan det være nødvendig å bryte lov for å avdekke staters overgrep mot sivile. Det er et anerkjent prinsipp i de fleste demokratiske land.

Statsadvokatene i USA har derfor tatt i bruk landets spionasjelover mot Assange. Da blir Wikileaks’ dokumentlekkasjer definert som tyveri av statshemmeligheter, med en maksimumsstraff på 175 år. Om forholdene som avdekkes er straffbare, blir underordnet.

Wikileaks’ avsløringer har ennå ikke ført til sivile straffereaksjoner mot personer som har begått krigsforbrytelser, paradoksalt nok.

USAs strategi er trolig et forsøk på skremme varslere fra å gjøre det samme som Julian Assange eller Edward Snowden, som fremdeles sitter i ufrivillig eksil i Russland.

Her er det ingen forskjell på presidentene Obama, Trump og Biden.

Amerikanernes lovanvendelse kan i tillegg utfordre det første grunnlovstillegget, som garanterer borgerne ytrings- og pressefrihet.

Dessuten vil statsadvokatene straffe ham for noe som skjedde da Assange ikke var på amerikansk jord.

En dom kan altså bety at USA kan forfølge varslere over hele verden. En slik utvikling vil være et betydelig demokratisk tilbakeskritt.

Julian Assange har vært en kontroversiell person, men det endrer ingenting ved det prinsipielle i saken.

Saken hans vil trolig versere i det britiske rettssystemet en stund til. En siste utvei kan være å få saken opp for den Europeiske menneskerettsdomstolen, som kanskje kan gi Assange rettferdig behandling.

I mellomtiden skader det ikke om regjeringen og norske politikere også engasjerer seg. Til nå har de vært forbausende passive.