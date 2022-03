Med angrep og uthaling har Hadia Tajik svekket tilliten

Først når hun blir presset, kommer innrømmelsene.

Tajik-saken føyer seg inn i rekken av saker om politikere som har utnyttet rause goder på fellesskapets regning. Det er alvorlig.

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) er i hardt vær.

Det er VG som har avslørt at Tajik fra 2006 hadde skattefri pendlerbolig i flere år fordi hun la frem en leiekontrakt fra hjemfylket. Men denne leiligheten har hun aldri bodd i eller betalt for.

Tajik unnskylder seg med at hun bodde hos foreldrene sine da hun var hjemme i Rogaland på denne tiden. Der skal hun også ha bidratt til å betale utgifter. Tajik mener dette ville gitt henne rett på skattefri pendlerbolig, men kan ikke dokumentere disse utgiftene. Tirsdag denne uken anslår hun at det dreier seg om «noen tusenlapper i måneden».

Unnskyldningen endrer uansett ikke bildet. Tajik har gitt uriktige opplysninger og sluppet å betale skatt på grunn av det. Dette har hun tjent store penger på.

Handlingene ligger langt tilbake i tid, men er svært alvorlige. De bryter derfor ned tilliten til den nåværende arbeidsministeren.

Det gjør også måten hun har reagert på de to siste ukene.

Statsminister Jonas Gahr Støre har så langt ikke uttrykt mistillit mot arbeidsminister Hadia Tajik.

Hun startet allerede før VG-avsløringene kom, med å gå til angrep på Aftenposten for deres fremferd i en annen sak. I ettertid ser det ut som taktikk for å vri oppmerksomhet vekk fra VG-saken.

Men utbruddet overfor Aftenposten er også kritikkverdig i seg selv. Det Tajik omtalte som en presseskandale ser ut til å være en vanlig sak, laget på en ordinær måte. Tajik benyttet likevel sjansen til å så tvil om Aftenpostens metode og motiver overfor alle sine følgere. Det bør en statsråd være ytterst varsom med.

Mandag denne uken krevde tre topper i fagbevegelsen svar fra Tajik om både pendlerboligen og måten hun har opptrådt overfor pressen. Det fikk henne til å innrømme at hun ikke har håndtert saken godt nok. Den innrømmelsen kommer sent og etter sterkt internt press. Det er lite tillitvekkende.

LO-leder Peggy Hessen var blant dem som mandag gikk ut i mediene og krevde flere svar fra Tajik. Det er et uvanlig skue. Her med statsminister Jonas Gahr Støre.

I snart to uker virker det som om Tajik ikke har innsett at folk tar denne saken på alvor. Den føyer seg inn i en lang rekke saker hvor politikere utnytter rause ordninger på fellesskapets regning. Tajik føyer seg også inn i rekken av politikere som ikke vil ta støyten for uretten de har begått.

Tajik har en enorm jobb med å gjenreise tilliten. Spørsmålet er om det er mulig, etter snart to uker med uthaling og angrep.