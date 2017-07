Regjeringen bør ikke skamme seg over å ha fjernet små og store forbud.

Folk må stort sett få gjøre som de vil, og derfor har Høyre- og Frp-regjeringen gjort rett i å avskaffe diverse forbud. I snart fire år har lakrispiper, Segway og proffboksing vært grunnlaget for opposisjonens favorittvitser.

Ap-leder Jonas Gahr Støre bekrefter at forbudene ikke skal gjeninnføres, også ved et eventuelt regjeringsbytte til høsten. Men han vil gjerne fortsette å bruke selvbalanserende ståhjulinger for å sanke lettvinte retoriske poeng.

«Denne regjeringen har gjort uviktige ting til viktige saker for seg selv, og det med mye støy», sa Støre til Aftenposten nylig. «Det er større oppgaver i det norske samfunnet enn vannskutere, Segway, import av reptiler eller for den slags skyld salg av lakrispiper».

I landsmøtetalen denne våren, gikk statsministerkandidaten enda lenger. Han anklaget regjeringen for «å late som Segway og vannskutere og lakrispiper er like viktig – nei, viktigere – enn å fullføre pensjonsreformen».

Selvsagt er ikke Segway og vannskuter viktigere enn pensjonsreformen. Helt betydningsløst er det likevel ikke. Hva staten velger å straffe borgerne for å gjøre, er noe Støre ikke bør være likegyldig til. Det er bra at folk har fått mer frihet.

Han og andre har forsøkt å bruke «Segway og lakrispiper» som retoriske vendinger for å fremstille regjeringen som uansvarlig. Det er en lettvint fordumming av debatten.

Klemetsen Fred Ivar

Norge har 169 stortingsrepresentanter, 19 statsråder, et kobbel av statssekretærer og kostbar mengde byråkrater av ulikt slag. Det norske statsapparatet er stort nok til at himmel og jord ikke må settes i bevegelse for å endre en forskrift.

Man må ikke sette pensjonsreformen på vent for å legalisere proffboksing.

Dette vet Støre bedre enn de fleste. Da han var helseminister i den rødgrønne regjeringen, sørget han nemlig for at det ble utredet hvordan «tobakksimitasjoner» skulle defineres i loven, slik at også lakrispiper og sjokoladesigarer ble underlagt 18 års aldersgrense og reklameforbud.

Lakrispiper var viktig nok for Støre da han ville regulere det, men da noen ville fjerne reguleringene, var det blitt en uviktig sak.

Derfor er det mulig å være håpefull. Uttalelsene bør ikke bare bety at Støre ikke vil gjeninnføre forbudene, men også at Ap ikke lenger vil være pådriver for nye forbud.

Det er nemlig langt verre med politikere som bruker tid på å innføre unødvendige forbud og reguleringer enn politikere som fjerner dem.