Etterlengtet taxireform

De nye reglene for drosjenæringen vil forhåpentligvis gi et bedre og billigere tilbud.

Uber la ned sin hovedvirksomhet i Norge i 2017. Nå kommer de tilbake, fordi regelverket ble endret 1. november. Det er gode nyheter for norske forbrukere, skriver BT på lederplass. Foto: Terje Pedersen / NTB

Søndag 1. november trådte de nye reglene for drosjenæringen i kraft. Endringen i yrkestransportloven gir en etterlengtet opprydding i en næring som rett og slett ikke fungerer godt nok. De store vinnerne på reformen blir trolig kundene, som vil få et bedre og billigere tilbud.

Den viktigste endringen er at taket på antall løyver blir fjernet. Alle som kan dokumentere at de oppfyller noen grunnleggende krav til sikkerhet, vandel og faglige kvalifikasjoner, kan få løyve.

Drosjene trenger heller ikke lenger å være knyttet til en drosjesentral, noe som åpner for appbaserte løsninger som den selskap som Uber opererer med. Det gjør også at sjåfører ikke lenger trenger å dele inntekten med sentralene.

Samtidig er kravet til sjåførene strengere enn i dag. For eksempel blir kravet om fagkompetanse flyttet fra løyvehaver til sjåfør.

Endringen gjør at enhver kan starte for seg selv, noe som vil gi et langt mer fleksibelt tilbud.

For eksempel vil trolig langt flere kjøre når etterspørselen er stor, som i helgene. Det vil gi et langt bedre og sikrere tilbud enn dagens alternativ mellom lange køer og usikre piratdrosjer.

De nye reglene erstatter monopolet drosjesentralene har hatt til nå. Det gamle systemet hindret effektiv konkurranse. Resultatet har vært at prisene det siste tiåret har steget med 60 prosent.

Nå er det all grunn til å tro at prisene vil gå ned, fordi terskelen for å etablere seg i næringen blir langt lavere. Det vil også kunne gi langt bedre teknologiske løsninger, som Ubers svært brukervennlige app.

App-teknologien, der kundene gir sjåførene karakterer, vil også kunne gi bedre kvalitet på tjenesten. Det samme vil selvsagt også konkurransen. Legger en til regjeringens grep med å stille strengere krav til sjåførene, er det liten grunn til å frykte at løsslippet skal gi dårligere tjenester. Tvert om.

Å slippe markedet fritt vil likevel bare fungere der det er trafikkgrunnlag for at markedet gir et godt tilbud. Fylkeskommunene kan derfor tildele enerett til slike steder, noe som er fornuftig. Men det høres unektelig litt overdrevent ut når regjeringen selv mener det vil kunne gjelde hele 323 av landets 356 kommuner.

Drosjenæringen har ikke uventet protestert mot frislippet. Det gamle regelverket hindret nemlig konkurrenter som Uber å komme inn på det norske markedet.

Uber har varslet at de allerede fra i dag vil starte opp igjen for fullt i Oslo. Bergen bør bli neste.