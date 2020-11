Folk må i det minste gidde å avbestille koronatesten

Legevakten lider under at mange dropper testtimer uten å melde fra. Det er respektløst.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Ifølge fungerende legevaktsjef Annette Corrydon, kjører folk heller innom drop-in-stasjonene enn å møte til tildelt tidspunkt. Hun omtaler det som et generelt problem at folk ikke tar seg bryet med å avbestille. Foto: Paul S. Amundsen

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Kombinasjonen av stengt teststasjon på Spelhaugen og høyt smittetrykk i Bergen gir utfordringer for legevakten i Bergen.

Da er det ekstra ille at folk unnlater å møte opp til koronatest, uten å avbestille timen.

Det er respektløst, både overfor helsetjensten, andre som står i kø for å få testet seg, og den enorme felles innsatsen som må til for å bekjempe pandemien.

Les også Legevakten bemanner opp for å ta unna koronatesting. – Vi har aldri testet så mange på legevakten

Å teste flest mulig er det viktigste tiltaket for å holde pandemien under kontroll, skriver BT på lederplass. Foto: Lise Åserud

Ifølge NRK unnlot 110 personer å dukke opp til timen sin på Bergen legevakt på fredag.

Ifølge fungerende legevaktsjef Annette Corrydon, kjører folk heller innom drop-in-stasjonene enn å møte til tildelt tidspunkt.

Hun omtaler det som et generelt problem at folk ikke tar seg bryet med å avbestille. Det samme skjer i Oslo, ifølge NRK.

Helsevesenet gjør nå en iherdig innsats for å masseteste befolkningen, og denslags sløvhet skaper åpenbart problemer for testavviklingen.

«Det er tidkrevjande å organisera bookingsystemet og laga rekvisisjonar, og surt når pasientane ikkje kjem», sier Corrydon til NRK.

Hun mener avbestilling ville frigjort kapasitet og spart legevakten for mye bry.

Fredag ble det registrert 495 nye koronasmittede i Norge. Det er det høyeste tallet på ett døgn siden pandemien angrep i mars. I Bergen var smittetallene så høye at byrådet innførte ekstraordinære tiltak forrige uke.

Å teste flest mulig er det viktigste tiltaket for å holde pandemien under kontroll. Jo flere med koronasymptomer som ikke blir testet, desto større er risikoen for at epidemien sprer seg.

Det er et ansvar vi alle må ta, og som ikke kan overlates til helsevesenet alene.

Les også Bergen vil innføre korona-forskrift med påbud – politiet er involvert

I sommer var det opp mot seks dagers ventetid på en koronatest i Bergen.

Etterspørselen var så høy at legevakten ikke klarte å håndtere all pågangen. I tillegg strevde de med krøkkete IKT-løsninger som gjorde timebestilling absurd kronglete.

Les også Over 20.000 koronasmittede i Norge – 498 nye registrert siste døgn

Systemet er fortsatt ikke perfekt. Folk som registrerer ønske om test blir bare tildelt et tidspunkt, og det er fortsatt ikke mulig å velge time selv.

Snuoperasjonen legevakten har foretatt i en svært presset periode, er likevel imponerende. Nå tester de mellom 1300 og 1400 personer hver eneste dag, og køene er betydelig redusert.

Det minste vi andre kan gjøre, er å bruke et par minutter på å endre timeavtaler som ikke passer.

Som medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen sa da han fikk spørsmål om hvor lenge de strenge koronatiltakene skal vare: Det er helt opp til befolkningen, om de gjør det som skal til.