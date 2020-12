Mustafa Hasan må få bli i Norge

Det er et ikke bare strengt, men også urettferdig innvandringssystem som kaster ut lengeværende unge mennesker.

– Det er politisk forankret at Norge skal føre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Saker som Hasans, hvor all fornuft tilsynelatende er glemt, undergraver legimiteten til hele systemet, skriver BT på lederplass. Foto: Terje Bendiksby

I romjulen skal 18 år gamle Mustafa Hasan sendes ut av Norge. Da har han bodd her i 13 år.

Hasans sak bærer preg av å være et blindt regelritt, hvor mulighetene til å bruke skjønn er helt utelatt.

Seks år gamle Hasan kom til Norge i 2008 sammen med sin mor og tre eldre brødre. Moren, som opprinnelig er palestiner, opplyste at hun og familien var statsløse palestinere. Familien fikk oppholdstillatelse av beskyttelsesgrunner.

Åtte år senere viser det seg at moren hadde jordansk statsborgerskap. Dette fikk hun som resultat av et tvangsekteskap hun ble utsatt for før hun flyktet.

Det er usikkert hvorvidt moren bevisst oppga uriktige opplysninger, eller om hun misforsto hvilken informasjon Utlendingsdirektoratet (UDI) etterspurte. Familiens oppholdstillatelse ble uansett trukket tilbake.

Å lyve om sitt opprinnelsesland kan ikke aksepteres i en asylprosess.

Når både palestinsk opphav og tvangsekteskap i seg selv er grunner til å søke beskyttelse, blir det likevel urimelig prinsipprytteri å trekke tilbake en oppholdstillatelse på grunn av et feil utfylt skjema.

Spesielt urimelig er det å kaste ut søkerens barn 13 år senere.

I ettertid har nesten hele Hasans familie blitt sendt ut, med unntak av hans ett år eldre bror, Abdel på 19.

Både Mustafa og Abdel har søkt oppholdstillatelse på bakgrunn av sin sterke tilknytning til Norge – og fått helt motsatt svar fra myndighetene.

Storebror Abdel får beskjed om at innvandringsregulerende hensyn veier tungt, men at hans sterke tilknytning til Norge veier tyngre. Han får bli.

Hasan, som har vært her siden han var enda yngre, blir kastet ut.

Tvangsutkastelsen av Hasan fremstår fullstendig urimelig.

Det er vanskelig å begripe hva som er forskjellen på de nesten jevngamle brødrenes situasjon.

Der Abdel får beskjed om at det å fullføre utdanning teller positivt for hans oppholdstillatelse, blir Mustafa kastet ut et halvt år før han fullfører videregående.

– Det strider mot folks allmenne rettsoppfatning, sier ordfører i Hasans hjemkommune Asker, Lene Conradi (H).

Det har hun helt rett i.

Det er politisk forankret at Norge skal føre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk.

Saker som Hasans, hvor all fornuft tilsynelatende er glemt, undergraver legimiteten til hele systemet.

Utlendingsnemnda (UNE) kan omgjøre vedtaket, og likevel gi Hasan oppholdstillatelse. Det bør de gjøre.