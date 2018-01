President Sauli Niinistö ble søndag gjenvalgt med rekordhøy støtte. Hans personlige forhold til Putin er en av grunnene.

Finland har en 1340 km lang grense mot Russland. Det er altoverskyggende i forsvars- og utenrikspolitikken. Når president Sauli Niinistö søndag fikk hele 62,7 prosent av stemmene i presidentvalget, er hans evne til å balansere mellom USA og Russland en vesentlig forklaring.

Han blir sett på som et stabilt statsoverhode i en urolig tid, noe Finland trenger mer enn de fleste.

Det finske presidentembetet har gradvis mistet makt. Fra å være et semi-presidentielt styre likt det franske, har presidenten fått en mer symbolsk funksjon. Men den finske presidenten spiller fortsatt en betydelig rolle i utenrikspolitikken, som han styrer sammen med regjeringen.

For Finland har det aldri vært noen tvil om at Russland utgjør en potensiell fare. Det er også grunnen til at finnene har beholdt et sterkt og tradisjonelt nasjonalt forsvar, med en av de største hærene i Europa.

De senere årene har Finland nærmet seg både Nato og USA. Etter at Russland annekterte Krim, har samarbeidet blitt trappet opp.

Det er åpenbart en krevende utenrikspolitisk øvelse å knytte seg tettere til sine venner i vest, uten å provosere Russland for mye. Men det er nettopp i den balansekunsten Niinistö har imponert sine velgere.

Niinistö har ikke etterlatt noen tvil om at Finland er et vestlig land. De siste årene har Finland, som EU-medlem, vært med på sanksjoner mot Russland. Det har for første gang vært amerikanske soldater på finsk jord, og det har kommet på plass en bilateral forsvarsavtale med USA.

Når forholdet til Russland likevel har forblitt godt, er det delvis på grunn av Niinistös personlige forhold til president Vladimir Putin.

Å bli gjenvalgt med så stor støtte i befolkningen, er uansett en imponerende prestasjon. Niinistö gjorde et nytt grep ved årets valg. Ved forrige valg var han kandidat for Samlingspartiet, som han tidligere har vært finansminister for. Denne gangen stilte han som uavhengig kandidat.

Mens de øvrige presidentkandidatene representerte partier, hevet han seg på denne måten over partipolitikken. At han fikk skinne i glansen av fjorårets 100-årsjubileum for finsk uavhengighet var neppe heller noen ulempe for hans gjenvalg.

Med stabilitet som sin fanesak, tyder alt på at Niinistös vil fortsette i samme spor i sin neste periode som Finlands president.