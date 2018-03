Det er større utfordringer med voldtektssaker enn hvordan straffeloven ser ut.

Inspirert av Sverige har SV foreslått å endre straffeloven, slik at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke. Nå har et flertall i justiskomiteen på Stortinget avvist forslaget. Det er fornuftig.

Så lenge dagens lov fanger opp enhver form for voldtekt, er det symbolpolitikk å gjøre samtykke til et eget vilkår. Regjeringen bør prioritere andre og viktigere tiltak for å bekjempe seksualforbrytelser.

Voldtekt betegner de groveste seksuelle overgrepene, og essensen er at det skjer ufrivillig. I straffeloven uttrykkes dette gjennom forbud mot bruk av vold eller truende atferd, eller sex med noen som ikke kan sette seg til motverge.

Et selvstendig vilkår om samtykke er allerede utredet og forkastet av flere ekspertutvalg. Terskelen for hva som regnes som vold er så lav at det neppe vil fange opp voldtekter som dagens straffelov ikke rammer. Samtykke er dessuten et uklart begrep som er vanskelig å bevise. Det kan dermed føre til økt usikkerhet og fokus på offerets oppførsel.

Det avgjørende er at straffeloven i praksis rammer ufrivillig seksuell omgang. Dermed er det ikke noe presserende praktisk behov for å endre bestemmelsen, som både Riksadvokaten og Advokatforeningen poengterer i sine høringssvar.

Det er betydelig større problemer knyttet til voldtektssaker enn hvordan straffeloven ser ut.

Justiskomiteen trekker blant annet frem utfordringer knyttet til etterforskning og bevissikring, skremmende lav anmeldelsesrate, og at høy minstestraff kan heve terskelen for å anmelde og domfelle.

I 2010 ble minstestraffen for voldtekt hevet til tre års fengsel. Normalstraffen er fire år. Det gjelder både for grove overfallsvoldtekter og såkalte «nachspielvoldtekter».

Streng straff for voldtekt er et viktig signal, men en rigid minstestraff kan virke mot sin hensikt. Kritikerne mener med rette at det rammer vilkårlig, øker belastningen med å anmelde og kan gi uriktige frifinnelser.

Tilhengerne av å innføre et samtykkevilkår argumenterer med signaler og symboleffekt. Innsatsen bør heller rettes mot reelle problemer, som å fjerne minstestraffen, styrke etterforskningsleddet og å gjøre noe med den høye andelen henleggelser.