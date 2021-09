Sveio høyrer heime i Vestland

Vestlandets storfylke bør bli sterkare, ikkje svakare.

Sveio-ordførar Linn Therese Ervik (Ap) kan ta kommunen med seg inn i Rogaland, dersom folkeavstemminga seier ja til fylkesbytet.

I januar skal befolkninga i Sveio stemme over kva fylke kommunen skal tilhøyre i framtida. I dag høyrer Sveio til i Vestland, og det bør kommunen gjere framover òg.

Mange i kommunen har ei sterk tilknyting til Sunnhordland. Frå Sveio og nordover mot Stord og Bømlo er kommunikasjonen god – takka vere trekantsambandet.

Spørsmålet er om Sveio er tent med å gå frå å vere ein ytterkant i Vestland i dag, til å vere ein ytterkant i Rogaland.

Eit argument som vert brukt for fylkesbyte, er at Sveio ligg nær Haugesund. Eit fylkesbyte kan samle meir av Haugalandet i eitt fylke. Etne vil derimot bli igjen i Vestland.

Koplinga til Rogaland eksisterer i dag, og fungerer godt. Det er skulestrukturen eit godt døme på.

I dag går berre 13 prosent av elevane busett i Sveio på vidaregåande skular i Vestland. Resten går på skule i Rogaland, ifølgje ein rapport frå Telemarksforsking.

Den har Sveio kommune bestilt for å lage eit grunnlag for fylkesbytet.

Elevtala viser korleis det inter-fylkeskommunale samarbeidet fungerer, og at fylkesgrensene ikkje er harde.

Vedtaket om folkerøysting er eit sterkt signal til politikarane i Vestland om at Sveio ikkje er nøgd med situasjonen i dag. Det kviler eit stort ansvar på fylket for å sørgje for at det finst gode tenester ytst i fylket.

Fylkespolitikarane må gå i seg sjølve, og tenkje gjennom kvifor ein kommune i Sunnhordland ikkje lenger vil vere med i Vestland. Men det er kommunane som står for størstedelen av velferdstilbodet til folk.

Der vil ikkje fylkesbytet gjere noko frå eller til.

Heller enn å flytte kommunar ut av Vestland, burde Rogaland på sikt gå inn i eit vestlandsk storfylke.

Så er det ei kjensgjerning at Vestland har store utfordringar med å binde fylket og regionen tettare saman.

I dag er det drygt 420 kilometer frå fylkesgrensa i sør til fylkesgrensa i nord. Dei utfordringane blir ikkje mindre med eit større fylke. Men regionen vil bli meir slagkraftig.

Det er viktig, sidan det er dei sentrale styresmaktene som avgjer om Hordfast vert realisert. Den planlagde fjordkryssinga og motorvegen vil korte ned avstanden mellom Bergen, Haugalandet og Stavanger.

Sveio ligg langs denne hovudvegen, og det er langt viktigare for utviklinga til Sveio enn kva fylke dei høyrer til.