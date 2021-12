Straumrekninga ventar ikkje på regjeringa

Men det gjer mange heilt vanlege folk.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) måtte svare for regjeringas tiltak mot høge straumprisar i Stortinget onsdag.

Regjeringa har presentert ei ny pakke for å hjelpe folk gjennom dei høge straumprisane. Men det er puslete saker.

Om lag 100.000 sosialhjelps- og bustøttemottakarar får ekstra støtte frå desember til mars.

I tillegg får studentar lov til å ta opp 1800 kroner ekstra i studielån, dersom dei kan dokumentere straumutgifter. Dei kan få 1200 kroner i stipend.

Det var alt – til no. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i Stortingets spørjetime at regjeringa jobbar med ei pakke som skal gjelde langt fleire.

Det er nødvendig.

Det er nemleg langt fleire enn studentar og dei aller fattigaste som slit med straumprisen slik situasjonen er no. Det er mange som ikkje klarer fleire hundrelappar ekstra i straumutgifter kvar dag, slik situasjonen var for mange i november.

Mange heilt vanlege folk ventar på sin tur.

Det største og dyraste tiltaket regjeringa har gjort med straumprisen til no, er eit lite kutt i elavgifta til alle norske husstandar. Det kostar mange gongar meir enn dei målretta tiltaka som har blitt presentert.

Det må vere provoserande for dei som ikkje har fått noko ekstraordinær hjelp til no, men som verkeleg har hatt eit behov.

Alle treng ikkje hjelp til straumrekninga, men langt fleire med låge inntekter burde fått meir. Difor blir det spanande å sjå kva Støre faktisk kjem med av nye tiltak i neste runde.

Staten har tent opp mot 30 milliardar kroner ekstra på dei ekstraordinært høge straumprisane, ifølgje Sylvi Listhaug (Frp). For kvar krone straumrekninga har gått opp, har staten fått 25 øre i meirverdiavgift.

Då er det småpengar som har kome i retur til no.

I tillegg til å takle den akutte situasjonen, med ekstraordinært høge straumprisar, er regjeringa nøydd til å setje i verk tiltak på lang sikt.

Straumprisen i Noreg er svært avhengig av vêret, sidan mesteparten av kraftproduksjonen i Noreg er vasskraft. Når Europa no legg om til meir fornybar kraft – for det meste vind – er det òg vêravhengig.

Det krev både stor produksjonskapasitet og kablar mellom ulike regionar, slik at ein kan kompensere for lågare produksjon enkelte stader.

Samtidig bør Noreg satse meir på straumsparing, og på den måten få mest mogeleg ut av den krafta me har. Det kan redusere sjansen for at straumprisen blir like høg som den er no.