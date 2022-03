Byrådet må øke innsatsen for å redusere forurensingen

Nå har luftkvaliteten blitt dårligere i Bergen.

Dårlig luft tar livet av mellom 10 og 70 bergensere hvert år. Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) må gjøre mer for bedre luften. Her ser han ned på en modell av Bergen.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Hvert år tar dårlig luftkvalitet livet av mellom 10 og 70 bergensere. Det forteller Folkehelseinstituttet (FHI) i en rapport som byrådet har bestilt.

Selv om Bergen har bedre luftkvalitet enn de fleste storbyer, er dette tallet uakseptabelt høyt.

En liten oppgang i biltrafikken – sammen med ugunstig vær – har vært nok til å gjøre luften mer helseskadelig. Utviklingen må snus raskt. Akkurat nå fylles Bygarasjen opp i rushet.

Byrådet har som mål å redusere biltrafikken med 30 prosent innen 2030. Det vil gjøre luftkvaliteten mye bedre.

Siden 2019 har bilbruken imidlertid bare falt med 1,9 prosent. Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) legger skylden på koronapandemien, som reduserte kollektivbruken.

Pandemien er nok skyld i trafikkøkningen, men byrådet ville neppe nådd sine trafikkmål uten nye, restriktive tiltak. Det er ikke innført.

Derfor bør ikke koronaunnskyldningen trekkes for langt. Krafttaket som byrådet har lovet lenge begynner å haste.

Tilbakegangen under pandemien gjør at utviklingen må gå enda raskere fremover, for å ta igjen det tapte.

Les også Mens Bergen fikk på plass 350 meter sykkelvei i fjor, lagde Stavanger 4,5 kilometer

I fjor ble det bygget 350 meter sykkelvei i Bergen. Disse meterne var ikke engang dedikert sykkelvei, men noen malte «skilt» i veibanen som neppe har gjort det særlig tryggere å sykle.

Byutviklingsbyråden har tro på en ketsjupeffekt på sykkelsatsingen i år, slik at det blir bygget flere sykkelveier. Det må han bare håpe på.

I høst åpner heldigvis Bybanen til Fyllingsdalen.

Banen – med tilhørende sykkeltunnel – vil gjøre det lettere å både sykle og reise kollektivt i hverdagen.

Det er lett å peke på politiske tiltak, og de må til. Men hver enkelt innbygger må også gjøre en innsats. Må vi virkelig ta bilen hver gang, eller kan vi la den stå og reise kollektivt?

Politikerne kan gjøre det enklere å velge miljøvennlig, men det er opp til folk å ta det valget. Alle har et ansvar for å gjøre luften mer levelig for alle.