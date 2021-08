Oppdrag ikke fullført

20 år med Nato-styrker har ikke svekket fundamentalistene. Talibans fremmarsj er sjokkerende.

– 20 år etter de voldsomme terrorangrepene på USA den 11. september 2001, fremstår Natos engasjement i Afghanistan nå som et militært og sikkerhetsmessig nederlag, mener BT.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

20 år etter de voldsomme terrorangrepene på USA den 11. september 2001, fremstår Natos engasjement i Afghanistan nå som et militært og sikkerhetsmessig nederlag.

Natos og vestlige regjeringers ambisjon om å bygge en demokratisk stat i Afghanistan står i fare for å kollapse raskt.

I juli feilet fredssamtalene mellom Taliban og den afghanske regjeringen. Etter at USA og andre deltakerland trakk seg ut i sommer, har Taliban overtatt kontrollen over store områder med brutal militærmakt.

Nå tror amerikansk etterretning at Taliban kan ta Kabul i løpet av høsten.

Les også Taliban har erobret sitt tidligere hovedsete Kandahar

Talibans ledere ser altså ikke ut til å være interessert i en fredsløsning. Nå frykter forsvarssjef Eirik Kristoffersen at situasjonen skal eskalere til full borgerkrig.

– Afghanistan er et land der vi har håpet på det beste, og fryktet det verste. Det verste er i ferd med å skje, sier han til VG.

Norge har fremdeles 40 personer i arbeid i Kabul, ved det norskledede feltsykehuset. Meningen er at sykehuset skal være operativt inntil alle vestlige styrker er ute av landet ved nyttårsskiftet.

Dersom ikke regjeringen og Taliban når en politisk løsning på konflikten, bør regjeringen vurdere å evakuere sykehuset. All erfaring viser at Taliban er hensynsløs i sin fremferd, og at vestlige representanter er et attraktivt mål.

Afghanere som har arbeidet for de norske styrkene, frykter for alvorlige represalier dersom Taliban inntar Kabul.

Ifølge forsvarssjefen, har en del av dem har allerede bedt norske Nato-representanter om beskyttelse. Norske myndigheter bør ta deres sikkerhet på største alvor.

Les også Taliban rykker nærmere Kabul

20 års oppdrag har hatt enorme kostnader. Minst 160.000 mennesker har mistet livet siden 2001, blant dem 43.000 sivile. Ti norske soldater har falt. Og krigen mot terror er på ingen måte vunnet.

Hvordan Nato skal håndtere denne ydmykelsen, er uvisst. Men alliansen må gjøre betydelig bedre analytisk og strategisk forberedelse om den skal involvere seg i liknende oppdrag i fremtiden.

Forhåpentlig vil det aldri bli nødvendig.