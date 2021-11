Dette er ikke tiden for tomme klimaløfter

Det er bra at verdens største industrinasjoner vil skjerpe Parisavtalen. Nå må toppmøtet i Glasgow følge opp.

USAs president Joe Biden talte på helgens G20-møte i Roma. – Mange av G20-landene kan takke fossile energiressurser for sin vekst og velstand. Derfor bør de også være forberedt på å ta sin rause del av ansvaret. Det gjelder i høyeste grad også Norge, mener BT.

Mens statsledere samlet seg i Glasgow foran årets klimatoppmøte søndag, kom det oppmuntrende signaler fra G20-møtet i Roma, der lederne i verdens største industrinasjoner var samlet.

De ble enige om å hindre at klodens gjennomsnittstemperatur skal stige med mer enn 1,5 grader. G20-landene skjerpet dermed kravene i Parisavtalen, der togradersmålet er sentralt.

I slutterklæringen fra G20-møtet i Roma heter det at «verden må bli karbonnøytral». At landene ikke er enige om når dette skal skje, kan gi grobunn for kritikk.

En av kritikerne er FNs generalsekretær António Guterres, som forlot møtet «uten at mine håp er oppfylt», som han skrev på Twitter.

For FNs klimapanel er tydelig på at målene for utslippskutt må skje innen 2050. Panelet slår også fast at verdens utslipp må halveres innen 2030. Heller ikke dette nevnes i Roma-erklæringen.

Det er likevel et viktig signal at lederne i den industrialiserte verden erkjenner at «klimaendringene er mindre farlige ved 1,5 graders oppvarming, enn ved to grader», som det heter.

Det som mangler, er at G20-landene selv følger opp målet med tilstrekkelige kutt i utslippene.

Erklæringen kan likevel ses på som et tegn på vilje til å ta større ansvar, hos landene som forårsaker mesteparten av den globale oppvarmingen. G20-statene står for 80 prosent av klodens klimagassutslipp.

Klimatoppmøtet i Glasgow bør lytte til G20-landenes oppfordring om «meningsfull og effektiv» handling for å hindre at oppvarmingen av kloden overstiger 1,5 grader.

G20 vil også ha slutt på at medlemsstatene finansierer kullkraft i andre land, men de får paradoksalt nok ingen begrensninger på å utvikle kullenergi i egne land.

Et tydeligere krav til stopp i bruk av kull i energiproduksjon ble stoppet av de voksende supermaktene Kina og India, som er avhengige av kull for å drive sine økonomiske fremskritt.

Dette dilemmaet kan også prege toppmøtet i Skottland. Det er relativt stor enighet om hvordan verdenssamfunnet skal begrense klimaendringene, men fremdeles uenighet om hvordan byrdene skal fordeles.

Mange av G20-landene kan takke fossile energiressurser for sin vekst og velstand. Derfor bør de også være forberedt på å ta sin rause del av ansvaret. Det gjelder i høyeste grad også Norge.