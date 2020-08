Folk er avhengig av at politikken er mest mulig åpen

Makten holdes bare ansvarlig når offentlighetens lys er slått på.

Publisert Publisert Nå nettopp

«Mest mulig offentlighet rundt maktutøvelse er en viktig forutsetning for at folk skal ha tillit til dem som bestemmer», mener BT på lederplass. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix (Arkiv)

«Det er ikke slik at mest mulig åpenhet i beslutningsprosesser alltid er det beste», skriver stipendiat Espen Leirset i Dagens Næringsliv.

Det er feil. Mest mulig offentlighet rundt maktutøvelse er en viktig forutsetning for at folk skal ha tillit til dem som bestemmer.

Leirset mener at møter i kommune- og fylkestingspolitikken er for åpne, og at det gjør avgjørelsene dårligere. Han viser til at komitéarbeidet på Stortinget er mer lukket, og bruker de mange forlikene i kjølvannet av koronakrisen som eksempel på at det fungerer.

Leirset har nok rett i at åpenhet gjør det lettere for maktpersoner å utøve makt. Det er kanskje lettere å diskutere seg frem til kompromisser, dersom offentligheten ikke får se eller høre diskusjonen.

Les også Her bygde milliardærarvingen mur. Delar av den var ulovleg.

Feilen Leirset gjør, er at tro at dette bare er bra.

Ansettelsen av ny sjef for oljefondet viste med all tydelighet hvorfor det trengs mer offentlighet i staten – ikke mindre.

Pressens Offentlighetsutvalg har rett i at offentlighetsloven bør endres, slik at brudd kan føre til sanksjoner. I dag har det ingen reell konsekvens å nekte befolkningen innsyn.

Åpenhet er bra for helsen til det politiske styringssystemet. Mindre åpenhet vil øke avstanden mellom dem som fatter beslutningene, og dem som blir rammet.

Åpenheten skal sikre at befolkningen kan følge med på hva som skjer. Det er en forutsetning for et skikkelig folkestyre.

Innbyggerne har krav på å vite hva som er vedtatt, men også hvordan det skjedde. Da må journalister kunne være der beslutningene fattes og få innsyn i dokumentene som ligger til grunn.

Nasjonale politikere er neppe flinkere til å bli enige på tvers av parti- og koalisjonsgrenser, enn kommunestyrerepresentanter som tvinges til større åpenhet.

En vanlig scene fra et kommunestyremøte er følgende: Det oppstår usikkerhet i et parti eller i en koalisjon om hvordan en skal stemme. Usikkerheten kan for eksempel oppstå på grunn av nye argumenter i saken eller press fra befolkningen før og under møtet.

Da stoppes ofte møtet, slik at partiene får ta et gruppemøte. Når en kommer tilbake, får en vite hvordan partiene har landet. Da får offentligheten vite hvordan politikerne endte opp med det vedtaket.

Det er en styrke, ikke en svakhet.