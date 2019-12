Asylretten må beskyttast

Noreg kan ikkje premiere avslåtte asylsøknader med arbeidsløyve.

«Asylreglane bør vere føreseielege, og ikkje endre seg kvar gong det går ei stemningsbølgje gjennom landet», skriv BT på leiarplass.

I haust har debatten om såkalla ureturnerbare asylsøkjarar blussa opp igjen.

Først på grunn av rettssaka mot Arne Viste, som vart dømd til eitt års fengsel på vilkår for å ha tilsett asylsøkjarar utan lovleg opphald i Noreg. I den aktuelle saka var berre éin av 29 ureturnerbare, ifølgje politiet.

Så bad påtalemakta om ubetinga fengsel for tidlegare Oslo-biskop Gunnar Stålsett. I august fortalde han til Vårt Land korleis han hadde brote utlendingslova ved å tilsette ein ureturnerbar asylsøkjar.

Norsk lov kan ikkje setjast til side fordi to personar bryt lova med viten og vilje. Reglane bør vere føreseielege, og ikkje endre seg kvar gong det går ei stemningsbølgje gjennom landet.

Dei fleste ureturnerbare asylsøkjarar kan reise tilbake til heimlandet. «Ureturnerbar» betyr at staten ikkje kan sende dei ut av landet med tvang.

Asyl skal givast til dei som har eit reelt beskyttelsesbehov. Når avslaget på asyl er endeleg, pliktar personen å reise ut av landet.

Skjer ikkje det, vil det normalt bli sett i verk ein tvangsretur. Dette er svært krevjande, men er nødvendig for å sikre retten til asyl for dei som treng vern.

Det finst mange grunnar til at nokon ikkje kan bli sendt tilbake med tvang. Éin grunn kan vere at personen nektar å avklare sin eigen identitet. Heimlandet nektar i nokre tilfelle å ta imot eigne borgarar når det skjer med tvang.

Situasjonen til dei såkalla ureturnerbare er utvilsamt vanskeleg. Men dei er ikkje låst fast i Noreg. Då bør dei heller ikkje kvalifisere til verken arbeids- eller opphaldsløyve.

Det er betre å sørgje for ei eingongsløysing for eldre asylsøkjarar med butid på meir enn 16 år i Noreg, slik regjeringa lova i Granavollplattforma.

Asylretten må vernast både frå folk som vil stramme den ytterlegare inn, men òg mot dei kreftene som vil utvide den. For å kunne gi asyl til folk med eit reelt beskyttelsesbehov, må asylretten handhevast strengt.

Det er ganske få som søkjer asyl i Noreg no. Det var berre levert inn 1918 søknader om asyl innan utgangen av oktober i år. Berre i oktober 2015, kom det meir enn 8000 søknader.

Dei låge talet er eit resultat av ein svært streng grensepolitikk i Europa.

Noreg bør difor ta imot fleire kvoteflyktningar. Det vil føre til færre forsøk på å uthole asylretten i framtida.

