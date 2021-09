Drapet i hjartet av velferdsstaten

Fleire har sett ned blomar og ljos utanfor Nav Årstad etter drapet måndag.

Dei tilsette i Nav fortener ein tryggare arbeidskvardag. Det må likevel ikkje skje ved å lukke Nav-kontora for dei som treng hjelp.

Måndag formiddag blei ei kvinne drepen med kniv medan ho var på jobb hos Nav Årstad. Ei anna kvinne fekk lettare skadar i det same åtaket. Knivstikkingane er djupt tragiske for dei pårørande. Ein arbeidsplass står att i sorg.

Drapet og knivstikkinga kastar mørke skuggar over ein etat der kvardagen kan vere tøff for dei tilsette.

Elisabeth Steen er leiar for NTL, den største fagforeininga i Nav. Ho seier til Aftenposten at «det er naturlig med en ny gjennomgang av sikkerheten ved Nav-kontorene». Dette kravet bør vere lett å lytte til.

Steen seier klokleg nok at det er for tidleg å avgjere korleis gjennomgangen bør sjå ut. Samstundes må stat og kommune vise at dei tek tryggleiken til dei tilsette i Nav på alvor.

Etter drapet på Nav-tilsette Anni Rachmawati Godager i 2013, blei tryggleiken styrkt ved Nav-kontora i Noreg. Stein Arne Hammersland er hovudverneombod for dei statleg tilsette i Nav, og peikar på at det er ein vanskeleg balanse.

«Nav må være åpen, sånn at man også kan møte brukere som ikke kan nås digitalt. Nav kan ikke barrikadere seg inne. Samtidig må man foreta gode risikovurderinger, og ha nulltoleranse både når det gjelder vold og trusler», seier han.

Dette er eit viktig perspektiv. For sjølv om det diverre er for mange saker der Nav-tilsette opplever noko alvorleg på jobb, kan ikkje svaret vere å mure seg inne mot dei som treng hjelp.

Dei aller fleste som treng å møte Nav fysisk er heilt vanlege folk som treng råd og rettleiing. Ikkje alle har den digitale kompetansen som trengst for å bruke nettbaserte tenester. Dei må ikkje bli skadelidande av denne saka.

Nav får jamleg kritikk for å vere for fjernt frå menneska dei skal hjelpe. Det er ein kritikk mange tilsette i Nav-systemet deler. Dei vil gjerne bidra i folks kvardag.

«Motivasjonen deres er å hjelpe. Man jobber ikke på Nav for å trykke folk ned, men for å hjelpe folk ut fra en vanskelig situasjon», seier Hanna Osen til BT. Ho hadde praksis på Nav Årstad tidlegare i år.

Ein gjennomgang av tryggleiken i Nav må finne gode løysingar for både dei tilsette og dei som treng tenestene til Nav. Ein barrikade er nok ikkje til beste for nokon av dei.