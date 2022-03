Utsatte for politiovergrep i narkosaker må kompenseres

Grove og systematiske feil må få konsekvenser, også for ofrene.

Riksadvokat Jørn Maurud har ansvar for å følge opp rapporten om politiets etterforskning av narkotikasaker.

Riksadvokatens ferske rapport avdekker grove og systematiske feil i politiets etterforskning av narkotikasaker.

«Vi ser at tjenestefolk har strukket strikken langt», erkjenner førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, Olav Helge Thue.

Det er prisverdig at disse overgrepene endelig blir avdekket og håndtert. Ifølge Forsvarergruppen har det også vært en merkbar endring etter at Riksadvokaten beordret stans av slike ransakinger. Men det er ikke tilstrekkelig.

Staten må også sørge for at ofrene blir blir kompensert for ugjerningene.

Rapporten fra Riksadvokaten drøfter ikke hvilke konsekvenser urettmessig bruk av tvangsmidler skal få for dem som er utsatt. Det er en åpenbar svakhet.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har derfor etterlyst en gjennomgang av hvilke klagemekanismer og muligheter for kompensasjon som er tilgjengelig. De ber Riksadvokaten ta denne siden av saken inn i sin oppfølging, ifølge Rett24.

Kravet er betimelig. Grove og systematiske feil må få konsekvenser, også for ofrene.

Både straffeprosessloven og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) åpner for oppreisning for ikke-økonomisk skade.

Ifølge NIM vil det i utgangspunktet gjelde alle som er utsatt for urettmessige tvangsmidler, uavhengig av om det ble gjort narkotikafunn.

Men som NIM-direktør Adele Matheson Mestad peker på, blir disse spørsmålene sjelden prøvd i retten, fordi norske domstoler normalt aksepterer ulovlig innhentede bevis.

Det gjør det desto viktigere at dette blir fulgt opp i generaloppgjøret med disse sakene.

Da justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ble spurt om konsekvensene av regelbrudd, svarte hun at det er opp til Riksadvokaten å vurdere.

Hvis dette ikke blir tatt tak i, kan ikke landets justisminister forholde seg passiv.

Folk som er utsatt for myndighetsovergrep må bli ivaretatt på en skikkelig måte. Det må staten sørge for.