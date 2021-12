Skjenkestoppen må fjernast så snart som råd

Effekten av tiltaket er omstridd.

Barsjef Adrian Bauge på baren Utpå fekk i desember den tunge beskjeden om nok ein periode med skjenkenekt. I bakgrunnen bartender Stian Haugen.

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Måtehald er stikkordet for jula, også i år. Strenge smitteverntiltak blei innført like før høgtida tok til, og gjorde at førjulstida fekk ein brå slutt.

Mest brutal er den for dei som igjen fekk levebrødet teke frå seg, særleg tilsette i kultur- og utelivssektoren.

Fleire tiltak rammar denne sektoren særskilt. Det er grenser for kor mange personar ein kan samle, og skjenkestopp er blant dei mest alvorlege.

Det første er det vanskeleg å kome unna, når målet er å avgrense virusspreiing. Det andre er langt meir omstridd, og burde vore betre dokumentert.

Skjenkestopp er på mange måtar lett å ty til. I rekka av ting me må ofre i pandemien, er det å gå ut for å drikke alkohol ikkje det mest alvorlege.

Men det er frå perspektivet til dei besøkande. På den andre sida av bardisken kan skjenkestopp tyde kroken på døra, og noko som kan føre til at verksemda går konkurs.

For at det skal forsvarast, må det vere liten tvil om verknaden av eit slikt tiltak. Men slik er det ikkje med skjenkestopp. FHI får ikkje forske på effekten av smittevernstiltak som dette, og veit difor ikkje om det gjer meir godt enn vondt.

«Corona is boring» står det i baren på Scandic Bergen City i Håkonsgaten. Det kan nok dei fleste skrive under på.

Når skjenkestopp no er innført, er det fordi regjeringa meiner alkoholservering fører til situasjonar der mange blir smitta på kort tid.

I Bergen har byrådet heile tida argumentert mot dette, og latt utestadar servere alkohol sjølv når smittetrykket har vore høgt. Dei har meint at folk elles ville flytta festen heim, der det er mindre kontroll på avstand og ofte ingen registrering av festdeltakarar. Undersøkingar har også vist at heimefestar ofte har vore åstad for smittespreiing.

Dette er viktige poeng som er høgst aktuelle også no i jula. Me er midt i ei sosial høgtid, og når alle barar og restaurantar har skjenkenekt er det all grunn til å tru at folk heller møtest heime. Det er lite oversiktleg, og kan føre til massiv smittespreiing.

Det er også stor forskjell på situasjonar der det blir konsumert alkohol. Folk som sit rundt eit bord med ein meters avstand og blir servert, utgjer langt mindre smitterisiko enn dei som står tett. Ved å velje ei mellomløysing, burde det vere mogeleg å la restaurantar og utestadar halde fram å servere.

Me veit at inntekter frå alkoholsal er heilt avgjerande for sektoren. Utan dette, kan svært mange ikkje halde ope. Regjeringa bør difor vurdere å fjerne skjenkestoppen så snart som råd.