Stortingspresidenten har mistet tilliten

Eva Kristin Hansen (Ap) kan ikke lede oppgjøret med en ukultur hun selv er en del av.

«Jeg er ingen kjeltring. Jeg har ikke ment å gjøre noe galt», sa stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) da det ble kjent at hun fikk en pendlerbolig hun ikke skulle hatt.

Adresseavisen har avslørt at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) fikk pendlerbolig av Stortinget, selv om hun bodde 29 kilometer unna. Som folkeregistrert adresse oppga hun nemlig et rom i leiligheten til Trond Giske i Trondheim.

Hansen bedyrer at hun «ikke er en kjeltring». Hun har simpelthen «misforstått regelverket».

Flere ting skurrer her.

For det første er det vanskelig å skjønne hva som kan misforstås. Regelverkets intensjon er klokkeklar: Pendlerboliger er ment for pendlere. Hansen bodde mindre enn 40 kilometer unna, og var dermed ingen pendler.

For det andre er det påfallende at Hansen aldri opplyste om boligen i Ski. Først to dager etter at hun ble med i presidentskapet i 2017 meldte hun flytting.

For det tredje ble regelverket rundt pendlerboliger grundig belyst da Aftenposten avslørte at daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde misbrukt ordningen. At Hansen ikke verken innså eller rapporterte inn sine egne feiltrinn da, er påtakelig.

I egenskap av stortingspresident gikk Eva Kristin Hansen i stedet høyt ut og lovet å gjenreise tilliten til Stortinget. Det er helt nødvendig, men Hansen er ikke lenger den rette til å gå i bresjen for den ryddejobben.

Flere har, med god grunn, krevd at hun må gå av som president. Flere partier, deriblant Høyre, avventer hennes formelle redegjørelse før de konkluderer. Det er redelig, men likevel en unødvendig uthaling.

Selv om Hansen fortsatt later til å ville klamre seg fast til presidentvervet, bør hun selv ta initiativ til å tre til side.

Hansen kan ikke lede Stortingets oppgjør med en ukultur hun selv er en del av.

Presidentskapet har en viktig rolle når nye standarder skal settes. En viktig del av dette er et oppgjør med tidligere grums.

I så måte er det underlig at utvalget som skal gjennomgå boligsakene ikke har mandat til å granske enkelttilfeller. Ifølge Stortingets direktør skal de kun gå gjennom vilkår og kontrollordninger. Den tilnærmingen er mangelfull.

Problemet er ikke regelverket, men hvordan det er blitt brukt og utnyttet. Uten innsikt i enkeltsakene, er det umulig å komme til bunns om misbruket skyldes faktiske misforståelser eller bevisst omgåelse.

Inntil videre bør Eva Kristin Hansen overlate presidentembetet til en som ikke selv er implisert i boligsaken. Vedkommende bør sørge for en bred gjennomgang. Først da er det mulig å snakke om å gjenreise tillit.