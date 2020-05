Frå hausten må alle barn få gå på skulen

Dette skuleåret er kanskje tapt. Men til hausten må norske elevar igjen få det skuletilbodet dei har krav på.

Publisert Publisert Nå nettopp

På Nygårdslien skole er dei minste elvane tilbake på skulen. 5. og 6. -klasse får derimot berre vere på skulen halvparten av tida. Slik er det på veldig mange skular i heile landet. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Landet rundt betalar mange skuleelevar no dyrt for å halde koronasmitten under kontroll.

Førre veke fekk elevar frå 5. klasse og oppover begynne på skulen igjen, etter to månader vekke. Men framleis er mange av desse heime halvparten av tida.

Dette er ikkje eit godt nok skuletilbod, men det verkar vanskeleg å løyse på kort sikt.

Årsaka er smittevernreglane. Mange skular har for små klasserom til å klare å halde nok avstand. Det er også for få lærarar og andre ledige rom til å dele opp alle klassane i mindre grupper.

I tillegg er det i fleire kommunar ikkje er sett inn nok bussar som kan køyre elevane til skulen.

Les også Flere skoler er klare for å ta imot elever mandag. Men det er ikke plass til alle på skolebussen.

Sjølv om dei allereie burde ha byrja førebuingane, fekk norske kommunar svært kort frist då regjeringa bestemte at alle elevar skulle tilbake på skulen. På berre få dagar måtte kommunane finne ut korleis dei kan ta imot elevar på ein trygg måte.

Førebels fortel rektorar og administrasjon om ein svært krevjande situasjon, der dei kvar dag må legge kabalen på nytt for å klare å gi eit tilbod til flest mogeleg elevar. Det skal berre ein sår hals til hos ein lærar, for å rasere heile det provisoriske systemet.

Å tilføre meir ressursar ser ikkje ut til løyse systemet på kort sikt. Problemet er no logistikken.

Sjølv om elevane hadde fortent betre, må dei truleg leve med at dette er kvardagen den siste månaden av dette skuleåret. Det er ein alvorleg konsekvens av koronakrisa, for det er liten tvil om at desse elevane har tapt mykje verdifull undervisning.

Men frå hausten av må alle problem vere løyst, sjølv om koronakrisa enno ikkje er over. For det er også ei krise at så mange born ikkje får meir enn halvparten av tida dei har krav på på skulen.

Kommunar, fylke og staten må alle gå saman om å løyse problema som finst. Truleg må alle framleis halde større avstand til kvarandre for å hindre smittespreiing. Då må ein allereie no legge planar som sikrar gode nok lokale, nok lærarar og ikkje minst nok bussar.

Det er brukt enorme summar på å halde samfunnet i gang gjennom koronakrisa. Er det ein ting ein bør bruke pengar på framover, så må det vere å sikre at born får gå på skulen som vanleg.