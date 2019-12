Bergen klarer fint å fikse folkefest selv

Byens 950-årsjubileum har lite i en merknad til statsbudsjettet å gjøre.

VIL HA FOLKEFEST: Frps stortingsrepresentant Silje Hjemdal har fått Stortingets kulturkomité med på en merknad om byjubileet i behandlingen av statsbudsjettet. «Bergen klarer fint å lage 950-årsfest uten innholdsløse markeringer fra fylkets utsendte i hovedstaden», mener BT. Foto: Ørjan Deisz

Det er ingen hemmelighet at Bergen er en stolt by. Men det burde likevel ikke være nødvendig å dra Stortinget og statsbudsjettet inn i krangelen om hvordan byen skal feire 950-årsjubileet neste år.

At flertallet i familie- og kulturkomiteen mener «kravet om folkefest» fortjener en merknad til statsbudsjettet, er uttrykk for overdreven bypatriotisme.

Diskusjonen om jubileet blusset opp tidligere i høst, da byrådets planer for året ble kjent.

Byrådet ønsket i utgangspunktet å ha en mer lavmælt og økonomisk bærekraftig feiring, der barn, familier, eldre og ikke minst bydelene ble tilgodesett i større grad.

Planene ble møtt med et krav om en større feiring med fyrverkeri, prosesjoner og folkefest. Ikke minst ble dette påtalt av tidligere ordfører Herman Friele (H).

Gemyttene har roet seg siden da, og byrådet har avholdt innspillsmøte for å komme forventningene om raketter, korps og fest i møte.

Dette er en konstruktiv måte å løse en konflikt på. Mye tyder på at de mest festglade vil få sine ønsker delvis innfridd, i alle fall.

Likevel mener altså flertallet i Stortingets kulturkomité at rikspolitikerne bør få ha et ord med i laget.

Behandlingen av statsbudsjettet er Stortingets viktigste oppgave. Den bestemmer hvordan statens ressurser skal fordeles over hele landet.

Merknaden om Bergens byjubileum er nok ment som et heiarop fra bortenfor fjellene, men den skjærer litt i ørene. Den inneholder ikke noe løfte om pengedryss eller handlekraft, og er derfor nokså verdiløs.

De prinsipielle innvendingene er også vesentlige. Når Stortinget nå har vedtatt å «oppfordre alle gode krefter til å gå sammen for en folkefest for bergenserne», kan det bidra til å undergrave respekten for lokaldemokratiet.

Vedtaket viser mangel på tillit til at byrådet i Bergen kan løse slike saker.

At kulturkomiteen ser ut til å være overmannet av omsorg for byjubileets innhold, virker påtatt og underlig. Bergen er vanligvis en by som ikke sliter med selvtilliten.

Merknaden kan derfor forsterke fordommene om byen. I tillegg vitner den om lav tillit til at Bergen kan holde orden i sine egne sølvtøyskuffer.

Merknaden burde verken vært fremmet eller vedtatt. Bergen klarer fint å lage 950-årsfest uten innholdsløse markeringer fra fylkets utsendte i hovedstaden.

