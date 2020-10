Oljedepartementets villeiing av Stortinget bør granskast

Avsløringane om at Olje- og energidepartementet bevisst held relevant informasjon unna Stortinget då dei opna Barentshavet for oljeboring, er svært alvorlege.

Ola Borten Moe (Sp) sine forklaringar om at Barentshav-rapporten frå Oljedirektoratet ikkje var relevant, held ikkje mål, skriv BT på leiarplass. Foto: Signe Dons

Leder

I juni 2013 gjekk Stortinget samrøystes inn for å opne Barentshavet sør for leiteboring etter olje. Tysdag kunne NRK avsløre at Olje- og energidepartementet den gong held tilbake ein rapport, som viste at risikoen for tap var langt større enn departementet påstod.

Dette er ei grov villeiing av Stortinget og bør få konsekvensar.

Rapporten kom frå høgst faglege hald, Oljedirektoratet. Dei hadde reikna ut den såkalla noverdien av oljen og gassen i området, basert på seismiske undersøkingar. Utrekninga viste at viss oljeprisen, som den gongen var 120 dollar fatet, gjekk ned med 30 prosent, ville truleg området som heilskap gå i minus.

Dåverande olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) seier vurderinga ikkje var relevant. Det er med respekt å melde tøv.

Då regjeringa presenterte saka for Stortinget hadde nemleg departementet sine eigne verdianslag.

Dei hevda at det var olje og gass for mellom 50 og 280 milliardar kroner i området. Det var eitt av hovudargumenta regjeringa brukte for å få Stortinget til å opne det økologisk sårbare området for leiteboring.

Men i desse anslaga var tufta på langt svakare grunnlag enn utrekningane frå Oljedirektoratet.

Intern korrespondanse viser at departementet tidleg gav direktoratet instruks om at ei verdivurdering «klart skal indikere om at vi bør åpne». Viss vurderinga ikkje gjer det, «så bør kostnadene (takast) ut».

Dette er grovt. Borten Moe seier den politiske leiinga ikkje kjende til rapporten. Det bør undersøkjast.

Staten tek mesteparten av kostnadene ved leiteboringar, gjennom oljeskatten. Difor er opplysningar om risikoen for tap heilt grunnleggande for Stortinget. At departementet underslår eit så viktig fagleg innspel, er difor uhaldbart.

Dokumenta vil stå sentralt når Høgsterett neste veke skal ta stilling til om staten braut grunnlovas miljøparagraf, ved å opne for oljeleiting i Barentshavet.

Sjølv om staten ikkje skulle bli felt, bør avsløringa føre til ei kraftig opprydding i rutinane i departementet.

Det bør ikkje vere tvil om kvar lojaliteten til embetsverk og politisk leiing skal ligge: Hjå folket.