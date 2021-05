Israel har størst ansvar for å hindre krig

Den israelske ekspansjonen må stanses.

En palestinsk kvinne flykter fra hjemmet sitt på Gaza-stripen 14. mai. Foto: MOHAMMED SALEM / REUTERS / NTB

Leder

Situasjonen i Israel og Palestina er alvorlig. Både Israel og Hamas har et ansvar for å begrense volden, og ikke gjøre situasjonen verre.

Det aller største ansvaret ligger imidlertid på Israel. Staten er teknologisk og militært overlegen sin motpart, og okkuperer palestinsk land.

Israel har rett til å forsvare seg, sies det, med referanse til rakettene Hamas fyrer av mot Israel. Det er helt rett. Men det har skjedd mye før rakettene ble avfyrt også.

Dagens situasjon er blant annet et resultat av at palestinere er blitt kastet ut av sine hjem i Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem. Israelske bosettere overtar landområdene. Samtidig fortsetter Israel sin blokade av Gaza-stripen, der folk bor tett og innesperret.

Israel har ingen rett til å frata palestinerne landet sitt. For hver bosetting som etableres eller utvides, viskes håpet om en tostatsløsning ut.

Det er det eneste håpet som finnes for en fredelig tilstand mellom de to nasjonene.

Dersom «rett til å forsvare seg»-argumentet skal fungere, må forsvaret stå i forhold til trusselen.

Israels rakettforsvar «Iron Dome» stopper et rakettangrep over byen Ashkelon 12. mai. Foto: AMIR COHEN / REUTERS / NTB

Da er det skremmende å lese at Israels forsvarsminister Benny Gantz sier at «Gaza vil brenne».

Han lover et hardere og mer smertefullt angrep på Gaza nå, enn det han sto for i 2014 som forsvarssjef. 2014-krigen etterforskes for krigsforbrytelser.

Israels aggressive politikk er akkurat det ekstremistene i Hamas trenger for å opprettholde rekruttering og støtte i befolkningen.

Taperne er sivilbefolkningen, spesielt dem som er innesperret på Gaza-stripen. Der finnes det ikke bomberom.

Da Donald Trump var president i USA, fikk Israel fritt leide til å ekspandere på bekostning av palestinerne. Det ser foreløpig ikke ut til at Joe Bidens regjering vil gå i rette med Israel for å stoppe konflikten.

Det internasjonale samfunnet bør kreve både umiddelbar stans av både krigshandlinger og utvidede bosettinger. Det blir langt vanskeligere så lenge USA ikke leder an.