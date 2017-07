Donald Trumps sønn, svigersønn og valgkampsjef omfavnet Russlands innblanding i presidentvalgkampen. Skandalen vokser.

Det som en gang kunne fremstå som elleville konspirasjonsteorier, ser stadig mer sannsynlig ut.

«Hvis det er som du sier, elsker jeg det», svarte Donald Trump jr. på en epost om at russerne hadde informasjon som var negativ for motkandidaten Hillary Clinton. Deretter takket han ja til å møte en Kreml-tilknyttet advokat for å få vite mer.

Mens det er utvilsomt at russiske myndigheter brukte hackerangrep og spredning av desinformasjon for å støtte Trump i kampen mot Clinton, er det uklart i hvilken grad – om noen – Trumps kampanjeteam var involvert.

Men e-postene til Trump jr. er så langt det nærmeste man kommer en rykende pistol.

NTB Scanpix

Trump jr. kan ha brutt loven, skrev to advokater som har jobbet for de to foregående presidentene, i New York Times. «Som etikkadvokater har vi jobbet for politiske kampanjer i flere tiår og har aldri hørt om et tilbud som dette. Hadde vi det, ville vi ha insistert på umiddelbart å melde fra til FBI, og det ville også enhver normal kampanjeadvokat», skrev de.

Ingen med respekt for demokratiet vil akseptere at et utenlandsk regime blander seg inn i valgkampen. Det burde også fremstå som åpenbart at russernes informasjon trolig var innhentet via hacking eller ulovlig overvåking.

At offeret var en tidligere utenriksminister, gjør sikkerhetsrisikoen enda større.

E-posten til Trump jr. sa i klartekst at drittpakken mot Clinton var en del av russiske myndigheters støtte til presidentkandidat Trump. Responsen var å invitere en russisk advokat til Trump Tower for å møte Trump jr., svigersønnen Jared Kushner og kampanjesjefen Paul Manafort.

Det må tolkes som at den øverste ledelsen i Trumps kampanjeteam ønsket russernes innblanding velkommen.

Alt dette er bekreftet av Trump jr., som selv delte e-postene på Twitter. Det er tydelig at verken han eller noen rundt ham, verken da eller nå, forstår at han gjorde noe galt.

Allerede er det kjent at flere av Trump-oppnevnte ansatte ikke orienterte om møter med russere da de fylte ut skjemaet for å få sikkerhetsklarering i Det hvite hus.

Kushner, som nå er rådgiver for presidenten, «glemte» også dette møtet. Å lyge eller ikke å gi full informasjon på det skjemaet, er en straffbar forbrytelse i USA.

Fremdeles er det uklart om Trump eller noen i hans sirkel deltok i en sammensvergelse med russerne. Den siste skandalen gjør det enda viktigere at etterforskerne kommer til bunns i saken.