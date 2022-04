Barbariet i Butsja må besvares med mer internasjonalt samarbeid

Russlands brutalitet vekker oppsikt fordi slike overgrep blir stadig mer uvanlig.

Tanja Nedasjkivska (57) sørger over sin mann, en av mange sivile som ble drept i Butsja utenfor Kyiv.

Barbariet i Butsja levner ingen tvil: Vladimir Putin er en krigsforbryter.

Verken fordømmelser eller sanksjoner har klart å hindre den russiske presidenten i å bombe ukrainske byer eller massakrere uskyldige sivile. Russland er delvis på vikende front i Ukraina, men flere grusomheter kommer til å begås og avdekkes.

Håpløsheten kan virke bunnløs. Men den kan ikke få knekke troen på at fred og demokrati vil seire i det lange løp. Smerteskrikene fra Butsja må bli et kamprop for styrket internasjonalt samarbeid for en fredeligere og mer rettferdig verden.

Rundt 300 sivile har så langt blitt funnet drept i Butsja utenfor Kyiv. Noen har blitt drept i kryssild. Mange har åpenbart blitt henrettet av russiske soldater.

Jobben med å dokumentere og etterforske hva som har skjedd, slik at de skyldige kan stilles til ansvar, er allerede i gang. Men internasjonale rettsprosesser tar lang tid og lykkes sjelden. Vladimir Putin vil trolig aldri bli stilt for retten.

Det er imidlertid en viktig grunn til at Butsja-massakren vekker stor oppsikt og harme: Til tross for Darfur, Rwanda, Aleppo, Sinjar, Srebrenica og Haditha har slike overgrep mot sivile blitt stadig sjeldnere.

Russlands angrep på Ukraina vekker såpass avsky og forferdelse fordi det nesten aldri lenger skjer at én stat går til angrep på en annen.

I hundrevis av år var Europa åsted for blodige kriger mellom selvhevdende stater og diktatorer. Tyskland og Frankrike gikk til krig mot hverandre tre ganger på bare 70 år.

Ut fra ruinene i 1945 vokste nye tanker om integrasjon, samarbeid og gjensidig avhengighet frem. Den europeiske union (EU) har blitt historiens mest suksessrike fredsprosjekt, kronet med Nobels fredspris i 2012.

FN var maktesløs i møte med både USAs invasjon av Irak i 2003 og Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Likevel har organisasjonen bidratt stort til å fremme fred og menneskerettigheter rundt om i verden.

All fremgang har imidlertid også tilbakeslag. Men disse har ikke gjort idealene om fred, frihet og demokrati mindre attraktive. De krever bare enda sterkere vilje til samarbeid.

Norsk utenrikspolitikk er bygget på styrking av internasjonalt samarbeid, rettsvern og institusjoner. Nå er denne kursen viktigere enn noensinne.

At verden går i riktig retning er til liten trøst for dem som nå begraver sine døde i Butsja. Men å miste troen på en bedre verden vil være å gi tapt for kreftene som tok livet av dem.