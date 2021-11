Budsjettet er framleis for grått

Regjeringa senkar tempoet i kampen mot klimaendringane.

Det er stor avstand mellom Audun Lysbakken (SV), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp), men dei tre vart samde om statsbudsjettet måndag.

SV klarte å snu litt på Støre-regjeringas klimapolitikk. Men gjennomslaga på klima er truleg altfor små.

Det er openbert vanskeleg å forhandle klimapolitikk med ei regjering som vil gjere det billegare å køyre fossilbil, sjølv om verda står på randen av ei klimakrise.

Difor er det bra at SV har vridd klimapolitikken litt i rett retning.

Det er lite med denne budsjettsemja som tyder på at det hastar å kutte i klimagassutsleppa. Det går for seint, både for denne og den førre regjeringa.

Eit av SVs gjennomslag er at 26. konsesjonsrunde ikkje kjem til neste år. Dei nummererte konsesjonsrundane tar for seg nye, såkalla umodne område.

Der er det lite attraktivt å leite etter olje no. Berre sju aktørar melde seg i førre runde.

I valkampen sa Jonas Gahr Støre (Ap) at hans regjering ikkje ville stå for store utbyggingar i nye område. Det gjer SVs siger litt mindre.

I allereie etablerte område, får SVs gjennomslag ingenting å seie. Der skal ein halde fram som før.

Det er fare for at SV må bruke si forhandlingsmakt til å midlertidig stogge nummererte konsesjonsrundar framover. Når den faktiske viljen til å bygge ut slike felt er låg, er det ei oppskrift på mindre SV-gjennomslag i andre deler av klimapolitikken.

Eit anna gjennomslag for SV, er at fossilbilar ikkje får like store unntak for CO₂-avgifta, som det Støre-regjeringa la opp til. I staden for at fossilbilar skulle kompenserast for 65 prosent av veksten i CO₂-avgift, skal dei no kompenserast 50 prosent.

Det er framleis betydeleg.

Eit slikt opplegg betyr nok lågare klimakutt enn det budsjettet Solberg-regjeringa la fram i haust. Så kan ein alltids innvende at Solberg ville slitt med å få fleirtal for det saman med Frp.

Men Høgre, Venstre og KrF har like fullt lagt inn ei meir offensiv klimaavgift i sitt budsjett.

Dersom Støre-regjeringa får attval i 2025, vil dei levere alle framlegga til statsbudsjett fram til Noreg skal nå klimamåla sine i 2030.

Det er eit enormt ansvar som kviler på dette fleirtalet. No må dei gi gass.