No treng sjukeheimane hjelp

Pandemien er ikkje heilt over.

Direktør for etat for sjukeheim, Anita W. Johansen (til v.) og helsebyråd Beate Husa (KrF)

Dei høge smittetala i Bergen har på ny skapt ein alvorleg situasjon på ni av sjukeheimane i byen.

33 sjukepleiarar var måndag stadfesta smitta av koronaviruset, og 28 var i karantene. Det legg eit enormt press på dei andre tilsette på sjukeheimane, som må jobbe mykje meir for å dekke opp fråværet. Det betyr lange dagar og ekstravakter.

Då skal det lite til for at bemanninga ikkje lenger går opp, anten fordi fleire må i karantene, eller fordi folk ikkje klarer å jobbe så mykje.

Difor treng kommunen at folk med helsefagleg kompetanse stiller opp som vikarar. Då kan bebuarane og dei tilsette kome gjennom denne krevjande situasjonen på ein best mogeleg måte.

Klarer ikkje kommunen å dempe presset på sjukepleiarane, kan det i verste fall føre til at sjukepleiarar seier opp. For sjølv om situasjonen er akutt no, har pandemien ført til svært krevjande arbeidsforhold på sjukeheimane.

I fjor markerte folk over heile Noreg støtte til helsearbeidarar med å applaudere frå balkongane sine. No har applausen stilna for lengst.

Utbrota på sjukeheimane i Bergen viser at koronaviruset framleis er i stand til å utfordre funksjonen til det lokale helsevesenet. Det har vore éin av grunnane til at Noreg til tider har hatt svært strenge reglar for å hindre smitte.

Helsevesenets funksjon bør framleis motivere bergensarane til å følgje dei reglane og anbefalingane som finst for å redusere smitte i samfunnet.

Pandemien er ikkje heilt over, sjølv om langt færre døyr eller blir alvorleg sjuke no, på grunn av vaksinen. For kvar dag som går, kjem Noreg lenger i vaksineringa. Det gjer at faren for at slike smittestoppar set helsetilbodet på store prøvar vert mindre framover.

Men vaksinen er til for å hindre framtidig smitte, sjukdom og død. Når smitten allereie spreier seg på sjukeheimane, er det dei klassiske smitteverntiltaka med god handhygiene, avstand og færre nærkontaktar som er mest effektivt.