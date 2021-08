Ikke gjør gjenåpningen av samfunnet til valgkamp

Nå må Erna Solberg stille opp for Bergen.

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie har erklært pandemien for snart over. Det er for tidlig i Bergen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

103 nye smittede på et døgn. Slik var situasjonen i Bergen på tirsdag.

Byrådet sliter med å få folk til å høre når de ber bergensere holde avstand og bruke munnbind. Smittesporerne i byen klarer ikke å ringe alle nærkontakter, og er overarbeidede. Smitten har også kommet seg inn på mange av byens sykehjem, og det er fremdeles uvisst hvor syke de eldre blir.

Samme dag lot statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) seg intervjue i VG for å erklære at slutten av pandemien er rett rundt hjørnet. I slutten av september skal samfunnet åpne, og alle skal igjen få «klemme, danse og leve helt normalt igjen».

Det er gode nyheter, men de kommer på et helt feil tidspunkt.

De høye smittetallene i Bergen føles kanskje fjerne for ministrene i Oslo. Men Solberg og Høies glade budskap gjør det nesten umulig for byrådet i Bergen å samtidig få oppslutning om smitteverntiltak i noen uker til.

Hvis ikke folk holder avstand og har færre nærkontakter, vil smittetallene fortsette å stige kraftig. Det kan i verste fall sette både smittesporing, vaksinering og andre kommunale tjenester ut av spill.

Fremdeles er ikke halvparten av Bergens befolkning fullvaksinerte. Her fra Bergenshallen.

Les også Tidligere koronaregler kan bli innført på nytt onsdag

Etter at de fleste har fått første vaksinedose er det vanskeligere å vite hvordan man skal reagere på høye smittetall. I både Bergen og andre kommuner med høyt smittetrykk, sliter lokalpolitikerne med å vite hvor mye de skal stramme inn for å få kontroll. De vil gjerne at regjeringen hjelper dem med å gjøre vurderinger, slik de har gjort gjennom resten av pandemien.

Når regjeringen først lar høre fra seg, er det ikke på en pressekonferanse med fagfolk og ekspertise på smittevern, der alle medier får lik tilgang på informasjon.

Solberg og Høie lar seg i stedet intervjue eksklusivt av VG på hotellet The Hub i Oslo. Hvis lokalpolitikere vil vite hva regjeringen mener, må de altså lese seg til det i dette intervjuet.

Det fremstår useriøst, og kan vitne om at Solberg og Høie er mer opptatt av å komme med gode nyheter i valgkampen enn å hjelpe kommuner som sliter gjennom de siste, vanskelige ukene av pandemien.