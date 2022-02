Noreg treng meir kraft, og burde byrja utbygging for lengst

Me kan ikkje vente på enno ein kommisjon.

Om berre få år har Noreg for lite straum til å gjennomføre den grøne omstillinga me skal. Det er først og fremst den førre regjeringa sin feil.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Regjeringa må skunde seg å få opp energiproduksjonen.

Det var bodskapen då toppane i konserna Hydro, Aker, Equinor, Statkraft og Kongsberg-gruppen denne veka gjekk saman ut hos NRK.

Dei meiner politikarane må droppe fleire utgreiingar og kommisjonar, og heller bygge ut meir fornybar kraftproduksjon. Det inneber vindmøller både til lands og til havs, og meir vasskraft.

Konserntoppane har rett i at det hastar. Noreg treng meir kraft, og det med ein gong. Det er likevel grunn til å åtvare mot å presse fram utbygging for raskt.

Om berre få år har Noreg eit kraftunderskot. Det betyr at me treng meir straum enn me klarer å produsere. Dette er svært alvorleg, og vil truleg bety at mykje av den grøne omstillinga som Noreg kunne fått til, blir forseinka.

Vindkraftutbygginga på land stansa på grunn av massiv motstand det var verd å lytte til. Men regjeringa har ikkje klart å gjere opp for det ved å satse andre stader. Det er for svakt.

Les også Regjeringens plan for havvind møter sterk kritikk

Grunnen er at me ikkje har klart å bygge ut fornybare energikjelder raskt nok. Vindkraftutbygginga på land stansa opp etter massiv motstand. Havvindsatsinga tek for lang tid. Det er openbert at det har vore for lite politisk vilje til å satse på fornybar kraftproduksjon. Når prosjekta har møtt motstand frå lokalbefolkning, naturvernarar og andre, har det lettaste vore å setje alt på pause.

Dette må den førre regjeringa ta hovudansvaret for. Men også dagens regjering jobbar for sakte. Dei har følgt opp den førre regjeringa si energimelding, med eit eige tillegg, og ventar i tillegg på svar frå ein energikommisjon rundt jul.

Å bruke eitt år på utgreiingar no, er uansvarleg. 2030 er rett rundt hjørnet, og Noreg har klimamål å nå.

Når konserntoppar uroar seg for kraftforsyninga i Noreg, handlar det ikkje berre om at dei er opptekne av å nå klimamål og å redde verda. Dette er bedrifter som har alt å tene på at kraftutbygginga i Noreg skyt fart og at motstand blir rydda av vegen.

Politiske styresmakter må heldigvis ta fleire omsyn enn konsernsjefane i Equinor, Hydro og Aker. Ein av grunnane til at vindkraftutbygginga på land står stille, er at den førre regjeringa gjekk for fort fram og ikkje høyrde på motstand. Det må denne regjeringa lære av. Også i Nordsjøen kjem havvindutbygginga til å kollidere med andre interesser.

Det er altså all grunn til å vise omsyn, og ta seg god nok tid til å løyse konfliktar. Men det er ikkje grunn til å skugge banen og vente på utgreiingar i enno eitt år. Noreg treng kraftutbygging, og me burde byrja for lengst.