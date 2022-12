Regjeringen bør ombestemme seg. Landbruksvarer fra Ukraina må få slippe toll.

Å nekte Ukraina tollfrihet er smålig og usolidarisk.

Regjeringen vil ikke la Ukraina få eksportere landbruksvarer tollfritt til Norge, og får støtte av SV og KrF. Fra høyre finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og SV-leder Audun Lysbakken.

Et halvt år etter at Ukraina ba om å få eksportere varer tollfritt til Norge i 12 måneder, har regjeringen endelig svart. Den svarte nei.

Ved hjelp av opposisjonspartiene SV og KrF fikk Arbeiderpartiet og Senterpartiet flertall i Stortinget for å nekte Ukraina den tollfriheten praktisk talt alle andre vestlige land har gitt dem.

Ukraina er under angrep. Økonomien, landbruket og folket lider. De trenger all hjelp de kan få. At rike Norge ikke etterkommer ønsket om tollfrihet er smålig og usolidarisk.

Russland forsøker å nedkjempe Ukraina med alle midler. De bomber infrastruktur og kraftforsyning, slik at økonomien blir lammet.

Det internasjonale pengefondet anslår at Ukraina har mistet 35 prosent av inntektene sine som følge av krigen. Landbruket står helt sentralt i den ukrainske verdiskapingen.

Regjeringspartiene frykter at ukrainsk matkorn vil utkonkurrere norske bønder i en tid da Norge forsøker å få opp selvforsyningsgraden og etablere kornlagre.

Dette kan man finne avbøtende tiltak for. Årets landbruksoppgjør var uten sidestykke det rauseste i norsk historie. En begrenset mengde korn fra Ukraina vil neppe være det som tipper det store kornlasset her hjemme.

Om ikke annet burde Ukraina fått tollfrihet på andre viktige landbruksvarer som i dag er tollbelagt, som eplejuice, fôrmais, bringebær og honning.

Det er ikke snakk om enorme summer. I fjor importerte Norge varer fra Ukraina for rundt 700 millioner kroner. Av dette var kun 40 millioner tollbelagt.

Derfor blir dette ubetydelig og uviktig sammenliknet med andre hjelpetiltak Norge stiller opp med, mener blant andre SV-leder Audun Lysbakken.

Det ene tiltaket utelukker ikke det andre. Ukraina hadde ikke bedt om tollfrihet dersom det ikke var viktig. I den situasjonen Ukraina står i, må Norge og alle andre demokratier bidra med både smått og stort – for Ukrainas del og for vår egen.

Norge tjener mye penger på krigen i Ukraina. De skyhøye gassprisene sørger for rekordhøye inntekter. Dette gir Norge et internasjonalt omdømmeproblem.

Å nekte Ukraina tollfrihet bidrar bare til å styrke inntrykket av Norge som et land som står seg selv nærmest. Det bør regjeringen gjøre noe med.

Det er ikke for sent å snu.