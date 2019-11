Sjøforsvarets store svikt var mange små

«Helge Ingstad»-ulykken viser at det skal lite til for å utløse en katastrofe. Og for å avverge den.

For mindre enn 10 minutter siden

Frøy Gudbrandsen Politisk redaktør i BT

På forhånd: Havarikommisjonen har kommet frem til 15 læringspunkter etter fregatt-ulykken. Men hvis forsvaret virkelig har lært noe av ulykken, har de funnet noen svar på følgende: Hvordan finner man ut av slike svakheter på forhånd? Geir Martin Strande

Årsakene til at KNM «Helge Ingstad» krasjet er langt mindre spektakulære enn selve hendelsen. Kollisjonen med tankskipet «Sola TS» skjedde på grunn av en lang rekke mindre feil.

Bortsett fra den ganske gigantiske tabben å tro tankskipet var noe som sto stille ved land, er ikke hver enkelt av feilene som ble gjort den natten spesielt store.

Det var sammenfallet i tid som gjorde det hele katastrofalt.

At trafikksentralen på Fedje glemmer å plotte inn en båt, gjør vanligvis ikke så mye – med mindre båten det er snakk om en fregatt i full fart mot et tankskip.

At et tankskip har for mye lys på vei ut fra kaien, er vanligvis ikke alvorlig – med mindre mannskapet på et møtende fartøy ikke følger med på navigasjonsutstyret.

Og at nyutdannede får i overkant krevende oppgaver, kan være en fordel – med mindre konsekvensen av små feil er fire milliarder ut vinduet og svekket forsvarsevne.

Les også Se Havarikommisjonens rekonstruksjon av sammenstøtet

Havarikommisjonens rapport, som ble lagt frem fredag, avdekker en lang rekke feil, både hos trafikksentralen på Fedje og hos Sjøforsvaret. Ikke noe av det er isolert sett oppsiktsvekkende. Til sammen utgjør de like fullt en alvorlig svikt.

Sjøforsvarssjef Nils Andreas Stensønes skrøt fredag mye av oppfølgingen brobesetningen på Helge Ingstad har fått i etterkant av ulykken. Den har helt sikkert vært glimrende. At mange av dem som opplevde ulykken nå jobber på andre fregatter, er et tegn på det.

Marinesjef Rune Andersen sa på pressekonferansen fredag at han var sikker på at marinen kommer styrket ut av dette. Det er flott.

I det hele tatt tyder alt på at forsvaret har tatt ulykken på det største alvor. Noe annet burde vi heller ikke forvente når fire milliarder sank i Hjeltefjorden.

Problemet er bare at på kort sikt er Norges forsvarsevne svekket, på grunn tabber som kunne vært avverget. Kollisjonen er langt bortenfor sånt som man må regne må at skjer innimellom.

Og at ikke liv gikk tapt, er nesten like utrolig som selve hendelsen.

Les også Fem ting som gikk galt i Hjeltefjorden

Den mest alvorlige svikten havarikommisjonen har avdekket, er at for uerfarne mennesker ble satt til oppgaver de ikke hadde helt kontroll over. Personen som var vaktsjef da ulykken inntraff, hadde kun hatt få måneder i den rollen.

Da fregatten krasjet, var han opptatt med å lære opp utenlandsk offiser, som var et godt stykke unna å være kvalifisert som vaktsjef.

Det var åpenbart et for stort ansvar å legge på en nyutdannet. Endringene marinen har sørget for i etterkant tyder også på det: Nå kreves det to års erfaring som vaktsjef før en person får et slikt opplæringsansvar.

Det er forsvarets ansvar å ha satt unge mennesker i en situasjon der det kunne gå så galt.

En rekke andre systemfeil gjorde det mulig at ulykken skjedde. Som at det ikke var noen rutine for å kompensere med andre sikkerhetstiltak når fregatten ikke gjorde seg synlig for andre med hjelp av AIS. Det var også et brudd med regelverket at de som skulle holde utkikk hadde tatt en matpause rett før det smalt.

Selv om det ikke skal ha hatt noe å si for ulykken, er det heller ikke særlig betryggende at flere av dem som var på broen har hatt for dårlig syn.

Alt i alt var det mye som foregikk på fregatten som kunne vært en hel del bedre.

Les også 13 minutt før det smalt, forstod éin person kva som var på veg mot fregatten

Men de 15 punktene til havarikommisjonen er ikke egentlig så interessante. Hvis forsvaret virkelig har lært noe av ulykken, har de funnet noen svar på følgende: Hvordan finner man ut av slike svakheter på forhånd?

Hvordan kunne man ha funnet ut at det var et potensielt problem at folk i forsvaret har stor tiltro til at andre gjør jobben godt nok? Og at vaktsjefene ble klarert for tidlig?

Hvordan jobber marinen nå for å avdekke den neste svakheten?

Å rette opp de konkrete feilene som ble gjort den mørke høstnatten i fjor er enkelt. Det vanskelige er å finne tabbene som kan utløse den neste firemilliarderssmellen.