Alle trenger ferie nå

Tapt læring må kompenseres, men løsningen er ikke å innskrenke skoleferien i siste liten.

I stedet for å gjøre et svært krevende skoleår enda mer krevende for både elever og lærere, burde Høyre heller bruke sin politiske kapital til å gjøre noe med den generelle sommerslappheten i norsk skole, skriver BT på lederplass. Bildet er fra Espeland fangeleir, hvor elever fra Lone skole har undervisning på grunn av koronasituasjonen.

Høyre er bekymret for progresjonen til de svakeste elevene etter koronastengingen. Nå vil partiet korte ned sommerferien i Bergen for å veie opp for tapt undervisning.

Forslaget er både overilt og lite treffsikkert. At det blir lansert midt i juni gjør ikke saken bedre.

Høyre er ikke alene om bekymringen for de negative konsekvensene av koronakrisen.

Skolene åpnet ikke for fullt før forrige torsdag. Kvaliteten på skolegangen har vært prisgitt foreldre og foresattes forutsetninger for å drive hjemmeskole. Det er nokså åpenbart at den lange nedstengningen har forsterket forskjeller, og at sårbare og mindre skolesterke elever har lidd mest under det.

Løsningen er likevel ikke å forlenge skoleåret og innskrenke ferien i siste liten. Å hjelpe de svakeste elevene krever mer målrettede og langsiktige tiltak.

Bystyrerepresentant Marte Leirvåg (H) ser for seg tidligere skolestart for enkelte klasser. «Jeg er sikker på at faglærte vikarer ville bidratt til en frivillig ordning om det hadde vært politisk vilje», sier hun til BT.

Planen er altså å mobilisere både politisk vilje og masse faglærte vikarer en knapp uke før sommerferien starter. Det er påfallende naiv politikk fra kunnskapspartiet Høyre.

Skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) har betimelige motargumenter: Politikerne kan ikke pålegge elevene ekstra undervisning. Ordningen måtte i så fall ha vært frivillig, noe som igjen vil bidra til å forsterke forskjeller.

Han mener dessuten at både elever og lærere trenger ferie etter en hektisk periode med mye omstilling. Det har han rett i.

Denne våren har vært utmattende for mange. De fleste har lagt ferieplaner allerede. Ingen kan forvente at verken lærere – eller elever og foreldre – ofrer ferien sin fordi ekstraordinære omstendigheter har ført til mangelfulle undervisningsforhold.

Leirvåg har imidlertid et poeng når hun mener at undervisningen burde vært intensivert frem mot sommeren. Hun reagerer på «mye kos og grilling» de to siste ukene – som heller burde vært brukt på å ta igjen det tapte.

Dette er dessverre ikke et fenomen som kun inntreffer under pandemier, men et gjennomgående juni-problem.

I stedet for å gjøre et svært krevende skoleår enda mer krevende for både elever og lærere, burde Høyre heller bruke sin politiske kapital til å gjøre noe med den generelle sommerslappheten i norsk skole.