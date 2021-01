Legevaktsjefen gjør rett i å slå alarm om egen praksis

Men når liv går tapt, er det allerede for sent.

Legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen kaller organiseringen av egen legevakt for sårbar og risikofylt. Foto: Bård Bøe

For like over et år siden døde den tidligere BT-journalisten Berit Kvalheim (74) i sitt eget hjem, etter manglende oppfølging fra Legevakten.

Hun hadde klare tegn på blodforgiftning, som ikke ble fanget opp av fastlegen som var på vakt.

Legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen har tatt det fulle ansvaret for Kvalheims tragiske dødsfall, og ønsker nå å endre Legevaktens organisering.

Selv om det er for sent, er Linchausens tydelige selvransakelse og vilje til å gjennomføre endringer på sin plass.

Utfordringene ved dagens organisering har vært kjent lenge.

Spesielt er det bruken av fastleger som er blitt advart mot.

Slik ordningen er i dag, pålegges fastlegene i Bergen å ta skift på Legevakten.

På kvelden er det fem fastleger på vakt, og tre eller fire på natten. Dette er vakter som kommer i tillegg til fastlegenes vanlige arbeidsuker.

I 2018 jobbet fastleger i snitt 56 timer pr. uke. De som hadde skift på Legevakten, jobbet mest.

Fastlegene har samtidig så sjeldne vakter at de ikke kjenner kolleger eller lokaler på Legevakten særlig godt.

En slik bemanning er ikke forenelig med en arbeidshverdag som handler om liv og død.

De pålagte skiftene på Legevakten, som i praksis betyr tvungen overtid, er upopulære blant mange fastleger.

I høst tok Legeforeningen flere fastleger ut i streik, nettopp for å protestere mot arbeidsmengden.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) mener den store arbeidsbelastningen har mye av skylden for at det er blitt vanskelig å rekruttere nye fastleger. Mangelen er blitt prekær.

Det er over et år siden det var en ledig fastlegeplass i Bergen. 24 leger mangler.

Mangelen på fastleger fører på sin side til at det blir større arbeidspress på dagens fastleger, fordi disse må dele vaktene på Legevakten mellom seg.

Pasientene som ikke har fastlege, må oppsøke Legevakten. Slik øker presset på disse legene her ytterligere.

Det er ti år siden Oslo endret måten de bemanner sin legevakt på. Her er det maks er en eller to fastleger pr. vaktlag på ti personer. Dette gjelder også på kveldstid og i helger.

Allerede i 2017 ba allmennlegeutvalget i Bergen kommunen om å endre sin praksis.

NKLM har også advart mot at bemanningen på Legevakten fører til rovdrift på fastlegene, og at det kan gå ut over pasientenes sikkerhet.

Menneskelig svikt kan selvsagt skje uansett hvordan bemanningen er organisert. Men at et dødsfall i 2020 måtte til før ledelsen tok advarslene på alvor, er altfor dårlig.