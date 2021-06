Karantenehotell for vaksinerte er en uholdbar overreaksjon

Det er urimelig å internere folk som verken smitter eller blir smittet.

Thon Hotel Bergen Airport. Foto: Geir Martin Strande

Koronaforskriften krever at folk som har vært i land med høyt smittetrykk må tilbringe en viss periode på karantenehotell.

Reglene ble myket opp før helgen, men gir fortsatt ikke unntak for fullvaksinerte. Det er problematisk.

Vaksinerte verken smitter eller kan bli smittet, og utgjør ingen risiko verken for seg selv eller andre. Å internere dem er et urimelig og dårlig begrunnet inngrep i deres frihet.

Under en pressekonferanse forrige uke sa justisminister Monica Mæland (H) at regjeringen er enige i at fullvaksinerte ikke skal på karantenehotell. Ordningen fortsetter likevel på grunn av frykt for forfalskning av dokumenter.

Først når vaksinestatus «effektivt kan dokumenteres på en digital, sikker og verifiserbar måte», kan de vaksinerte slippe, sier hennes statssekretær til TV 2.

Det er en uholdbar unnskyldning.

Alle smitteverntiltak skal være nødvendige, forholdsmessige og basert på klare, faglige begrunnelser. Å internere vaksinerte på grunn av svake digitale løsninger svikter på alle punkt.

Ifølge jussprofessor ved UiO Geir Woxholth, er det ikke bare høyst urimelig, men etter all sannsynlighet også ulovlig.

Både Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet anbefaler at fullvaksinerte skal slippe karantenehotell.

Det er nemlig viktigere å unngå at en hel gruppe blir pålagt karantenehotell uten grunn, enn at enkelte tilbringer karantenetiden hjemme på uriktig grunnlag.

Dessuten svekker dårlig begrunnede regler tilliten til både myndighetene og de øvrige smittetiltakene.

I denne fasen av pandemien er både eldre og risikogrupper vaksinert. Smittetallene er lave de fleste steder i landet. Stadig færre er innlagt. Den nasjonale oppblomstringen det var grunn til å frykte etter 17. mai ser ikke ut til å slå til.

«Dugnaden» statsminister Erna Solberg kalte inn til 12. mars i fjor hadde en tydelig begrunnelse: «Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke, og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom», sa hun.

Den begrunnelsen er dessverre tapt litt for mye av syne.

Selv om faren ikke er helt over, er det svært liten smitterisiko for tiden. Det må alle smittetiltak fremover gjenspeile.