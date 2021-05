Regjeringens nye vaksinestrategi er fornuftig

Flere doser bør brukes i pandemiens sentrum. Det bidrar til å bremse koronaen mer effektivt i hele landet.

– Riktignok påføres vestlandskommunene ekstra arbeid og usikkerhet når myndighetene plutselig endrer fordelingen av vaksiner. Men det ligger mye fornuft i å prioritere Østlandet akkurat nå, mener BT. Foto: Gorm Kallestad

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik (H) og Bjørnafjorden-ordfører Trine Lindborg (Ap) liker ikke at kommunene deres må gi fra seg koronavaksiner til kommuner på Østlandet.

Også byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen er misfornøyd med regjeringens nye strategi.

Riktignok påføres vestlandskommunene ekstra arbeid og usikkerhet når myndighetene plutselig endrer fordelingen av vaksiner. Men det ligger mye fornuft i å prioritere Østlandet akkurat nå.

Regjeringen velger å følge Folkehelseinstituttets (FHI) tydelige anbefaling, som fører til at 24 kommuner i Øst-Norge skal få tilført ekstra vaksiner fra andre deler av landet.

Begrunnelsen er blant annet at pandemien siden november i fjor er preget av en tydelig todeling, der det sentrale Østlandet har hatt et vedvarende høyt smittetrykk. Belastningene på sykehusene er også størst i Helse sør-øst.

I tillegg har flere kommuner i regionen vært nærmest nedstengt i flere måneder.

Les også Skuffet over egen statsråds vaksinestrategi

For helseminister Bent Høie (H) er logikken enkel. Det er viktig for landets helsetilstand at smitten blir slått ned der smittetrykket og faren for nye utbrudd er størst.

Han forsikrer også at vaksineringen ikke skal stoppe opp i kommuner som må gi fra seg doser.

Ekspertene i FHI er sikre på at vaksinasjon hemmer smittespredning, og at den kan slå ned pandemien raskere.

Dessuten er det er viktig at hele landet kan gjenåpnes samtidig, og at ikke enkelte landsdeler blir hengende etter utover høsten.

Bergen er ikke blant kommunene som får tilførsel av ekstra doser. Byrådsleder Roger Valhammer mener byen burde fått flere.

Han hevder at FHIs beregner Bergens smittetall for lavt, og ikke tar hensyn til utviklingen og behovene for strenge tiltak de siste ukene.

Blant annet kan en del smittede i Bergen gå under FHIs radar, fordi de er studenter og folkeregistrert andre steder i landet.

Les også Regjeringen skjevfordeler vaksiner til 24 østlandskommuner

Regjeringen og helsemyndighetene bør erkjenne at den nye vaksinestrategien skaper utfordringer for en del kommuner.

Det er krevende og kostbart å drive massevaksinering i juli, når de fleste nordmenn har planlagt ferien sin. Staten bør ta et visst ansvar for ulempene dette medfører.

Den nye vaksinestrategien bør heller ikke være for rigid.

Dersom storbyområdene opplever større utbrudd de neste månedene, må ordningen være såpass fleksibel at større volum med vaksiner flyttes dit de har størst effekt. For eksempel til Bergen.