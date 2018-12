Når USA trekkjer seg ut av Syria og Irak kan det bli grobotn for ein ny konflikt.

Denne veka annonserte USAs president Donald Trump at han ville trekkje soldatar ut frå Syria og Irak. Oppdraget med å overvinne terrorgruppa IS var over, sa han.

Men det stemmer ikkje.

Same dag som Trump sa at kampen mot IS var over, sleppte amerikanske militære ein ny kamprapport frå Syria. Den viste at USA den siste veka hadde bomba terrormål i Irak og Syria 208 gonger. Kampen er openbert ikkje over.

I dag står amerikanske soldatar hovudsakleg i det nordaustlege Syria, saman med kurdiske militsar. For å fylle tomrommet som USA no skaper, står Tyrkia på den eine sida, og Assad-regimet, Russland og Iran på den andre.

Desse landa er veldig nøgd med Trumps avgjersle.

Dei kurdiske militsane vurderer no å sleppe meir enn 3000 IS-fangar fri, blant dei rundt 1000 krigarar. Dei har lenge slite med at heimlanda til framandkrigarane ikkje vil ha dei tilbake, og når USA no trekkjer seg ut, vil dei ikkje ha kapasitet til å halde dei i fangenskap.

USAs tilbaketrekking kan vere det IS treng for å igjen utvide og kome på offensiven. Heldigvis har Frankrike annonsert at dei vil bli verande i koalisjonen mot IS. Dermed kan Frankrike bli garantisten mot ein ny IS-framvokster.

No er USAs forsvarsminister James Mattis på veg ut døra. I hans avskilsbrev, skildrar han ein grunnleggjande konflikt med president Trump.

Mattis var motstandar av å trekkje USA ut av Syria og Irak no. I brevet til Trump trekkjer han fram kor viktig alliansepolitikken er for USA, og at ein må behandle Nato-partnarar med respekt. Han går rett frå den passasjen, til å skrive at den amerikanske presidenten treng ein forsvarsminister som han deler fleire synspunkt med.

Det bør vere urovekkjande for alle Nato-land, deriblant Noreg.

USAs rolle i verda har vore gjenstand for mykje berettiga kritikk. Det Trump signaliserer ved å overlate kampen mot IS til regionale krefter, er at USA ikkje lenger er til å rekne med som ei primærkraft i verda.

Det kan skape ein meir ustabil situasjon i verda.