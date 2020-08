Bergen fengsel må slutte med overdrivne nakensjekkar

Når fengselet er dømd for brot på menneskerettane, må dei endre praksis.

Ein mann i 40-åra har blitt tvungen til å kle seg naken 200 gonger. Det er Bergen fengsel no dømd for. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

På halvanna år blei ein mannleg innsett i Bergen fengsel tvungen til å kle seg naken 200 gonger.

Han måtte setje seg på huk slik at baken nesten rørte ved bakken, medan betjentane følgde med på om noko fall ut.

I juli avgjorde Gulating lagmannsrett at denne behandlinga bryt med menneskerettane. Artikkelen fengselet er dømd for å ha brote, slår fast at ingen skal utsetjast for tortur, umenneskeleg og nedverdigande behandling og straff.

No skriv Rett24 at mannens forsvarar og tre andre advokatar har klaga til Sivilombodsmannen. For over ein månad etter dommen kom, seier dei at kroppsvisiteringa held fram som før.

Sivilombodsmannen har no sendt brev til fengselet, for å finne ut korleis dei følgjer opp dommen. Bergen fengsel har enno ikkje kommentert saka.

Dersom klagen faktisk stemmer, og kroppsvisitering føregår som før, er det uhaldbart. Å bli dømd for brot på menneskerettane, er høgst alvorleg og pinleg for ein institusjon som Bergen fengsel.

Dommen frå i sommar seier fengselet manglar rutinar for å vurdere om kroppsvisitering faktisk er naudsynt.

Kroppsvisiteringa av mannen har ofte skjedd på veg til besøksrommet. Det skal ikkje vere naudsynt. Foto: Ørjan Deisz

Saka blir verre av at fengselet erkjente denne feilen allereie i januar i år, då dei fann ut at rutinane deira var i strid med instruksar frå Kriminalomsorgsdirektoratet.

Der heiter det også at kroppsvisiteringa skal skje trinnvis, slik at dei innsette slepp å kle seg heilt nakne. Heller ikkje dette er enno innført i Bergen fengsel, ifølgje advokatane som har klaga.

Dersom fengselsleiinga har visst at deira rutinar er feil i åtte månader utan å gjere noko, er det uforståeleg.

«Vi er i gang med å endre rutinen (...) Det tar litt tid før endringen er kjent og implementert», sa assisterande fengselsleiar Ivar S. Jensen til BT i februar.

No vil han og leiinga ikkje kommentere klagene som er komne. Det er også for svakt. Fengselet bør ha svært gode forklaringar dersom dei ikkje har endra sin praksis, og dei må kome på banen.

Det burde ikkje vere så vanskeleg. Det er berre å slutte med denne typen avkleding.