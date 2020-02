Ei ordning sjølv born ser er feil Industriarbeidarar treng barnehageplass like mykje som akademikarar gjer det. Publisert Publisert Nå nettopp OPPGITT: Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) meiner distriktskommunar blir straffa urettvist, når utdanningsnivå blir lagt til grunn for tildeling av barnehagemidlar. Det har han heilt rett i, skriv BT på leiarplass. Foto: Rune Sævig Bergens Tidende Kommunar med lågt utdanningsnivå får mindre pengar til barnehagar enn kommunar der utdanningsnivået er høgt. Tysdag kunne BT fortelje at Kinn «taper» 4,5 millionar kroner i året, trass i at dei har høgare barnehagedekning enn snittet. Systemet er openbert urimeleg. Industriarbeidarar treng barnehageplassar like mykje som akademikarar, noko dømet frå Kinn viser. Fleire kommunar har klaga i årevis på ordninga. Kommunanes interesseorganisasjon KS har òg prøvd å få fjerna utdanningskriteriet, utan å lykkast. Staten må ta omsyn til dei reelle utgiftene kommunane har, når dei legg rammene for overføringar. Men det verkar uforståeleg at utdanning blir brukt som kriterium for bruken av barnehagar, når dekningsgraden gjev eit langt betre bilete på akkurat det. Slik systemet er i dag, diskriminerer det distriktskommunar, der snittutdanninga er lågare. Medan kommunar som Kinn blir trekte i overføringar, blir bykommunar løna. Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) viser til Oslo, som trass lågare barnehagedekning enn Kinn får tilført 344,4 millionar kroner ekstra, fordi utdanningsnivået i snitt er høgt. For regjeringa burde det vere ein tankekross at dei seinast på perspektivkonferansen i førre veke fekk presentert forsking som viser kor viktig barnehagar er for sosial utjamning. Ifølgje professor Mari Rege vil god, leikbasert læring i barnehagen vere det viktigaste tiltaket for å hindre at born ramlar av seinare i skuleløpet. Gode barnehagar er difor spesielt viktige for born av foreldre med låg utdanning. I så måte burde kommunar med lågt utdanningsnivå heller bli støtta enn straffa, som i dag. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) bør no gripe denne saka med båe hender, og sørgje for ei endring. Departementets andre statsråd, distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H), bør applaudere tiltaket. For ei regjering som leitar etter godbitar til distrikta er dette ei lågthengande frukt. Publisert Publisert: 20. februar 2020 05:57 Les mer om dette temaet

Sakene flest leser nå

Om BTs leder



BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:



«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».

BT anbefaler