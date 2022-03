Dette grepet bør Skyss ta for å få fleire passasjerar

Meir fleksible billettar vil gjere det lettare å hoppe på bussen.

– Skyss bør vurdere ein ny billettype, som er langt meir fleksibel enn dagens periodekort, meiner BT på leiarplass.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Koronapandemien førte til ein nedgang i kollektivtransporten. Fleire jobba heimanfrå og folk fekk beskjed om å unngå trengsel. Biltrafikken gjekk opp.

No er den tida over, og situasjonen må snu.

Skyss bør difor vurdere ein ny billettype, som er langt meir fleksibel enn dagens periodekort. No kan ein berre kjøpe periodebillett for éin, sju, 30 og 180 dagar.

På Austlandet testar Vy ut ein såkalla smartpris.

Den nye billetten er basert på enkeltbillettar, men rabatten blir større og større for kvar billett ein kjøper. Om ein reiser kvar einaste dag, blir det ikkje dyrare enn dagens månadskort.

I dag skal det ikkje så mange reiser til i veka før eit månadskort løner seg, samanlikna med enkeltbillettar. Eit månadskort er ei forplikting, medan eit fleksibelt kort kan gjere det endå lettare å la bilen stå.

Les også Doblet interesse for lappen med automatgir. – Vi tror det kan gi bedre sikkerhet i trafikken.

Erfaringar frå prøveprosjektet i Oslo viser at 35 prosent av testbrukarane har reist meir med tog som følgje av den nye billettypen. 45 prosent av dei spurte seier at dei oftare bruker toget enn bilen no.

Det kan vere overførbart til bergensregionen, der det er mange som pendlar inn til Bergen med buss kvar dag.

Det er langt meir berekraftig om meir av persontransporten i Bergen skjer med kollektivtransport, heller enn bil. Då blir det òg meir plass på vegen til dei som må køyre bil.

Mange vil truleg jobbe meir heimanfrå framover. Det bidreg i seg sjølv til ein nedgang i transportbehovet. Når det einaste alternative er månadskort, er det ein risiko for at folk som vanlegvis tek buss bruker bilen når talet på jobbreiser går ned.

Meir fleksibilitet kan motverke den effekten.

Kollektivtransporten i bykjernen har fått konkurranse frå både bysyklar og løparhjul dei siste åra. Det er bra, og reduserer trengselen på kollektivtransporten.

Dei som bruker desse tilboda ofte, har nok òg bruk for kollektivtransport jamleg. Ein fleksibel bussbillett kan vere nyttig også her.

Det er ein risiko for at meir fleksible ordningar gjer at folk droppar månadskortet, slik at Skyss taper pengar. Det kan vegast opp av at tilbodet deira får fleire passasjerar. Det er verdt å prøve.

For målet med kollektivtransporten er uansett å auke trafikken, slik at færre køyrer bil.