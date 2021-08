No treng Noreg eit krafttak for å hjelpe unge uføre

Erna Solberg lova å redusere talet på uføre. Det motsette skjedde.

Høgre-leiar og statsminister Erna Solberg var denne veka i Hardanger på valkampturné. Store oppgåver ventar anten henne eller etterfølgjaren hennar.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

I år passerer utgiftene til uføretrygd i Noreg for fyrste gong 100 milliardar kroner. Og talet på unge uføre er dobla sidan 2013, melder NRK.

Dette er fasiten etter åtte år med Erna Solberg (H) som statsminister. Hennar prestisjeprosjekt «inkluderingsdugnaden» har på ingen måte gjeve dei resultata ho lova.

Då NRK stilte statsministeren spørsmålet «å få flere i jobb og redusere utenforskap var en hovedsatsing for deg i 2013, hvordan synes du det har gått», fekk dei følgjande svar av Erna Solberg:

«Sysselsettingen har gått opp. Men jeg er ikke fornøyd med det vi har fått til.»

Les også Trøbbel i sikte uansett hvem som vinner valget. Her er problemsakene på begge sider.

Det er bra at statsministeren er ærleg om at resultata ikkje blei som ho venta. Det er også det beste ein kan seie om dette. For Noreg har ikkje råd til at utgiftene til uføretrygd berre aukar og aukar.

Debatten om uføretrygd bør ikkje ha som utgangspunkt at folk på feil grunnlag har lurt seg inn i ei ordning dei ikkje har rett på. Ingen blir friskare av mistillit.

Den bør derimot bygge på at mange kan kome heilt eller delvis tilbake til arbeidslivet med rett hjelp og personleg innsats.

Då bør fleire parti legge vekk ideologien og gjere det som faktisk fungerer. Førebels er det ingenting som tyder på aktivitetsplikta for sjukmelde har nokon effekt. I staden bidreg den til ein polarisert debatt om uføre.

Les også Har hun lov til søke jobb mens hun er sykmeldt? Det er viktig at hun vet én ting, ifølge jobbeksperten.

«Vi kan ikke se at det har bidratt til at flere kommer i jobb», seier kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt, til Navs nettmagasin Memu. Likevel vil Høgre no utvide aktivitetsplikta.

Det kan vere gode grunnar til å stille krav til uføre, men krava må vere eit fornuftig middel for å hjelpe folk tilbake i arbeid, ikkje eit mål i seg sjølv.

Raskare avklaring vil kunne hjelpe folk på rett veg. Fleire psykologar kan bidra til at personar med psykiske lidingar kan kome tilbake til arbeidslivet. Dette er berre to av svært mange tiltak som kan fungere.

Det finst diverre ingen enkle løysingar for å redusere utanforskapen. Framover må norske regjeringar prioritere dette arbeidet svært høgt. Alternativet er nemleg enormt kostbart – både økonomisk og menneskeleg.