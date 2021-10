Stortinget må granske den avgåtte finansministeren

Offentlighetsloven gjelder også når det er valgkamp.

Jan Tore Sanner (H) stoppet en innsynsbegjæring av hensyn til valgkampen.

Jan Tore Sanner (H) misbrukte makten som finansminister for å hindre pressen innsyn før han gikk av.

Saken omhandlet et utvalg som skal vurdere oljefondets fremtid.

I både VG og Dagens Næringsliv ble det stilt spørsmål ved mandatet og uavhengigheten til utvalget, som blant annet skal vurdere om oljefondet skal flyttes ut av Norges Bank.

Nå er det klart at Sanner trosset anbefalingen fra sitt eget embetsverk – da ble det advart mot å gjøre innsynsbegjæringer til et politisk spørsmål.

For det var nemlig en slik politisering Sanner la opp til, da han ba om å holde tilbake dokumentene i september.

I et brev til sin administrasjon, skrev han følgende: «Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag.»

Det burde være unødvendig å slå dette fast, men offentlighetens krav til innsyn skal altså ikke styres av hva et regjeringsparti mener er tjenlig i en valgkamp.

Det er rett og slett irrelevant om den sittende statsråden mener at innsynsbegjæringen er tjenlig eller ikke.

Sanner sier til VG at han har oppfattet at fristen for å svare på innsynsbegjæringen er tre dager. Sanner burde kjenne loven bedre enn som så.

Kravet er å svare «utan ugrunna opphald». Når Sanner stopper offentliggjøringen ut fra hva departementet er tjent med, må det være et ugrunnet opphold.

Hans Andreas Limi (Frp) mener at Stortinget ikke bør ta tak i dette, siden Solberg-regjeringen allerede har gått av. Det er feil.

Det vil ikke være mulig å avsette en avgått finansminister, men Stortingets kontrollarbeid handler ikke bare om at noen må gå.

Det handler vel så mye om at Stortingets kontrollarbeid ikke tar pause ved et regjeringsskifte. Den til enhver tid sittende regjeringen skal vite at Stortinget vil ta tak i en slik omgåelse av reglene.

Derfor er det bra at den nye kontroll- og konstitusjonskomiteen, ledet av Høyres Peter Christian Frølich, nå tar tak i denne saken.