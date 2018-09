Bystyret må sikre at granskingen av flommen i Eidsvåg blir troverdig.

At en kommune ikke setter sine innbyggere i fare bør være selvsagt. Like fullt var det det Bergen kommune gjorde da en demning brast i Munkebotn 22. august, og vannmasser fosset ned mot bebyggelsen i Eidsvåg.

Forløpet til hendelsen, slik det har kommet frem av interne dokumenter omtalt i mediene, inngir ikke tillit til kommunen. Blant annet stilte eksperter flere spørsmål knyttet til den midlertidige demningen, allerede før den ble bygget.

Dialogen mellom de nærmeste ansvarlige for demningene viser at de var klar over at vannstanden var faretruende høy, flere dager før demningen brast. Likevel ser det ikke ut til at en satte inn tiltakene som var mulig for å hindre flommen. Opplysningene tyder også på at den ansvarlige byråden ikke ble varslet, tross i at faren var overhengende. Det styrker ikke akkurat tilliten.

Forholdene som har kommet frem til nå etterlater en rekke spørsmål, både om rutiner og ansvar. Politiet har allerede varslet at de vil granske saken. Også byrådet vil be om en ekstern gransking, etter at Høyre tok til orde for det kort tid etter hendelsen.

I gårsdagens BT tok Høyres gruppeleder Hilde Onarheim til orde for at bystyret, og ikke byrådet, bør lede denne granskingen. Hun mener det blir feil om «byrådet gransker seg selv».

Onarheim har et poeng. Selv om granskingen skal gjøres av folk eller selskap utenfor kommunen, ligger det potensiell makt i å påvirke utfallet av granskingen, både i utformingen av mandatet og i oppfølgingen av granskerne.

I et parlamentarisk system går byrådets makt ut av bystyret. Det er da rimelig at bystyret tar ansvaret for en gransking av hvordan byrådet utøver denne makten.

Selv om det i utgangspunktet ikke er grunn til å mistro byrådets intensjoner i å komme til bunns i denne saken, vil en slik organisering også styrke troverdigheten til den eksterne granskingen.

Det viktigste med granskingen er å få endret rutiner og annet for å hindre at noe slikt skjer igjen. Men det er også viktig at den politiske ledelsen blir holdt ansvarlig, og at ikke ansvaret blir pulverisert ved å peke på syndebukker lenger nede i systemet.

Derfor bør granskingen organiseres slik at byrådet ikke kan anklages for å granske seg selv.