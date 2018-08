Norge bør ikke lede an i kampen for å fjerne skatter for næringslivet.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) tok i forrige uke til orde for å fjerne selskapsskatten på sikt. Det var et uansvarlig forslag som de nå sier aldri var ment som et aktuelt forslag.

Tidligere har NHO vært opptatt av å senke selskapsskatten, noe de har fått gjennomslag for. Siden 2013 er selskapsskatten blitt gradvis redusert fra 28 prosent til dagens nivå på 23 prosent.

Skattereformen var viktig for at bedriftene skulle kunne beholde en litt større del av overskuddet. Pengene kan reinvesteres og skape tryggere og flere arbeidsplasser.

Nå så det ut til at NHO ville ta det enda lenger. Men i møte med kritikk, sier NHO at dette absolutt ikke er et forslag de mener tilhører nåtiden.

– Vi ønsker å dra opp en debatt rundt fremtiden til den skatteformen selskapsskatten er, sa NHO-leder Kristin Skogen Lund på NRK Dagsnytt 18 mandag.

Den debatten er viktig. Det perfekte skattesystemet finnes ikke, og norske myndigheter må stadig vurdere om skattene er treffsikre nok. Selskapsskatten har sine utfordringer, men det er feil å fjerne den.

Rapporten som forslaget stammer fra, er en beskrivelse av dagens utfordringer med selskapsskatten. At den reduseres globalt og at den ikke treffer den digitale økonomien. Kort sagt, at Google og Facebook slipper unna beskatning i Norge, til tross for at de genererer enorme inntekter her.

Det er både urettferdig og galt at de digitale gigantene slipper å betale skatt til Norge. Det blir ikke mindre galt om enda flere bedrifter skal kunne slippe unna. Både skattesystemet og velferdsstaten er avhengig av at også næringslivet er med på å bidra til statskassen.

Et mål om null selskapsskatt er ikke en visjon, men en dystopi.

Politikerne må finne en løsning som gjør at selskaper som Google og Facebook skatter til Norge for inntekter som er generert her.

NHO-rapporten foreslår at selskapsskatten skal erstattes med «bosteds- og forbruksbaserte skatter», i tillegg til å øke inntektene fra grunnrente fra naturressurser. Det er langt fra sikkert at statens inntekter blir like høye da, og disse skattene kan fort føre til nye skjevheter.

Lund er rettmessig bekymret for at selskapsskatten fører til et globalt kappløp for å redusere selskapsskatten. NHOs løsning er da å fjerne den. Når problembeskrivelsen er at det pågår en kamp mot bunnen, er det merkelig å foreslå at Norge skal lede an i denne kampen.