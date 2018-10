Noreg må krevje at Saudi-Arabia blir stilt til ansvar for drapet på Jamal Khashoggi.

Saudi-Arabia har innrømma drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Men forklaringa om at han døydde i ein slåstkamp inne på konsulatet er lite truverdig.

Drapet må fordømmast av styresmakter verda over. Det må òg få konsekvensar for det saudiarabiske regimet.

Det er dessverre ikkje noko nytt at autoritære regime utset kritikarar og journalistar for overgrep og drap. Jamal Khashoggi føyer seg sånn sett inn i ei altfor lang rekkje offer.

Like fullt er det svært viktig at slike drap får konsekvensar.

TT NYHETSBYRÅN

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forventar at dei involverte i drapet vert stilt til ansvar. Men ho stiller ingen krav til regimet i Saudi-Arabia.

Drapsskuldinga involverer ikkje berre dei som var i konsulatet då Khashoggi vart drepen. The New York Times har undersøkt dei 15 personane som tyrkisk politi mistenkjer for å ha reist til Istanbul for å utføre drapet, og knyter dei til kronprins Mohammed bin Salman.

Det er vanskeleg å tenkje seg at ein så omfattande aksjon mot ein så høgprofilert person kunne skje utan at regimet er involvert.

Saka om Khashoggi har blitt ei internasjonal krise, og USA, Tyrkia og Saudi-Arabia er særskilt involvert. Det er lett for at pragmatiske omsyn og økonomiske interesser trumfar både menneskerettar og omsynet til utsette regimekritikarar og journalistar.

Slik bør det ikkje vere. Ved å la slike overgrep passere for allierte, blir det sett ein uhaldbart låg standard som andre òg kan vise til.

Land som ikkje står midt oppe i konflikten bør leggje press på dei mest sentrale aktørane, for å passe på at drapet får konsekvensar for Saudi-Arabia.

Gary Cameron, Scanpix

Noreg er eitt av dei landa. Canada er eit anna. Deira fordømming av drapet er kraftfull og set menneskerettane høgare enn andre interesser. Men Canada har vist med handling at dei står for orda sine.

Tidlegare i år hamna Canada i konflikt med nettopp Saudi-Arabia, fordi dei reagerte på arrestasjonen av menneskerettsforkjemparen Samar Badawi. Ho er søstera til Raif Badawi, som er dømd til sju års fengsel og 600 piskeslag for å ha «vanæra islam».

Konflikten utarta seg frå ein tweet til ei rekkje diplomatiske og økonomiske konsekvensar.

I den konflikten måtte Canada stå heilt åleine, og dei har ikkje beklaga involveringa si. Krisa som oppstod etter drapet på Khashoggi krev at omverda er sterk nok til å sørgje for at Khashoggis drapsmenn ikkje går ustraffa. Det kravet gjeld òg den norske regjeringa.