Bergensarane fortener svar på kvifor effektiviseringa av kommunen stoppar opp

Bergen kommune skulle spare hundrevis av millionar kroner. Førebels er resultatet ein brøkdel.

Byrådet presenterte tysdag deira framlegg til 2021-budsjett. Det budsjettet blir utan dei heilt spektakulære prosjekta, ettersom kommuneøkonomien er trong.

Éin av dei tinga som verkeleg kunne ha bidrege til å gje Bergen kommune meir armslag, er effektivisering. Nettopp effektivisering og digitalisering har vore eit av prestisjeprosjekta for det Ap-leidde byrådet sidan maktskiftet i 2015.

Det er viktig at dette arbeidet held fram. Både innbyggarar og tilsette har glede av tenester som er enklare, raskare og billegare i drift. Det finst langt betre formål på kommunebudsjettet enn å finansiere papirmøller og skjemavelde.

Nettopp derfor er det så synd at kommunens flaggskip ser ut til å sakke akterut.

Målet for i år er å effektivisere for 134 millionar kroner. Fasiten blir naturleg nok ikkje kjent før neste år. Men då den fyrste tredelen av 2020 hadde gått, var berre ti millionar effektivisert inn. Det verkar altså heilt urealistisk å nå 2020-målet.

Til BT innrømmer finansbyråd Erlend Horn (V) at dei ligg langt bak skjema:

«Det er ofte sånn at når du planlegger effektiviseringer som kommer om noen år, så tar man litt hardt i. Så får man jobbet litt med det og det nærmer seg, så ser man; ok, dette var litt mye Møllers tran. Så får vi nedjustere ambisjonsnivået litt.»

Det blir heller ikkje betre framover:

I fjor sa byrådet at ein skulle spare 80 millionar kroner på effektivisering i 2021.

Denne veka kunne BT fortelje at budsjettet for neste år berre legg opp til at det er realistisk å effektivisere for 33 millionar kroner.

At kommunen ikkje ser ut til å nå sine eigne mål for 2020 og 2021, ser likevel ikkje ut til å skremme byrådet. Plutseleg er målet for 2021 meir enn dobla. I 2002 var planen at Bergen skulle effektivisere for 6,5 millionar kroner. No er målet 45.

Korleis skal det vere realistisk at kommunen plutseleg mangedoblar effektiviseringstakta når den til no har vore milevis unna sine eigne mål?

Overfor BT har ikkje byrådet eller administrasjonen noko svar på det.

No treng Bergen ein tydeleg, men realistisk plan. Bergen kan ikkje budsjettere med innsparingar som ikkje kjem til å skje. Samstundes er det svært viktig at ein får effektiviseringa tilbake på sporet.

Det fortener bergensarane.