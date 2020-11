Wizz Air undergrev norske arbeidsvilkår

Regjeringa må gjere meir for å få Wizz Air til å betale norske løner i Noreg.

Det ungarske lågprisselskapet Wizz Air flyg i Noreg med lønningar som er ein brøkdel av det norske lønsnivået. Ifølgje Dagens Næringsliv har selskapet kontraktar med pilotar som kan seiast opp på dagen, der dei må betale sjukepengar sjølve.

Tidlegare har LO-bladet Fri fagbevegelse vist til kontraktar der ein styrmann tener ned mot 12.000 kroner månaden, altså under 150.000 kroner i året.

Nøyaktig kva mannskapet på flya i Noreg tener er ukjent, fordi selskapet nektar å svare på spørsmål frå pressa. Men det er ingen grunn til å tru at vilkåra er i nærleiken av norske løns- og arbeidsvilkår.

Ingenting tyder på at Wizz Air bryt norske lover eller reguleringar. Som samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) sa i Stortinget onsdag, set EØS-avtalen klare grenser for kva den norske regjeringa kan gjere.

Han satsar no på at Konkurransetilsynet kan gripe inn, med argument om at selskapet utnyttar koronakrisa til å dumpe prisane og bli kvitt konkurrentar. Hareide antydar òg at selskapet kan tvingast til norske arbeidsvilkår viss dei flyg nok i Noreg til at dei må opprette basar her.

Det overordna inntrykket er likevel at regjeringa her føler seg makteslaus. Det er for dårleg.

Viss Wizz Air får halde fram med slike vilkår i Noreg, er det berre eit spørsmål om tid før dei andre flyselskapa følgjer etter. Då vil det vere slutt på norske mannskap på fly i Noreg, fordi ingen kan leve på ei ungarsk løn i Noreg.

Då risikerer regjeringa ikkje berre at tusenvis av arbeidsplassar forsvinn, men òg at kritikarane av EØS-avtalen får vatn på mølla. EØS-motstanden er allereie stor i fagrørsla. To av dei tre partia som kan kome i regjering til hausten, SV og Senterpartiet, vil reforhandle vår viktigaste handelsavtale.

EØS-motstanden har til no blitt tamd. I stor grad skuldast det at avtalen gjev høve til såkalla allmenngjering av tariffavtalane. Det vil seie at alle i ein bransje blir pålagt å betale tariffløn.

I flybransjen er det utfordrande, fordi dei har eigne tariffavtalar for kvart selskap. Alle selskapa må difor vere samde for å få til ei allmenngjering.

Regjeringa bør no ta initiativ til at både dette og andre alternativ blir prøvd ut, for å sikre like konkurransevilkår i norsk luftfart.