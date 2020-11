Regjeringa må sikre at levedyktige bedrifter kjem seg gjennom krisa

Regjeringas nye redningspakke er raus, men vil ikkje redde alle.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) må bu seg på nye krisepakkar, viss sunne bedrifter no byrjar å gå overende, skriv BT på leiarplass. Foto: Terje Bendiksby

Ei av dei mest forbausande utviklingane under koronakrisa har vore ein kraftig nedgang i talet på konkursar. Til no i år har 20 prosent færre bedrifter gått konkurs enn på same tid i fjor.

Det viser at regjering og storting har handtert krisa godt. Utan dei mange krisepakkane hadde tala sett heilt annleis ut.

Spørsmålet er om den gode statistikken held seg, når landet no stengjer ned på nytt.

Tysdag kom regjeringa med ein ny krisepakke på til saman 17,7 milliardar kroner. Av dei skal fem milliardar gå til å støtte næringslivet direkte.

Regjeringa innfører på ny ei generell kompensasjonsordning for alle bedrifter. Har omsetninga gått ned med meir enn 30 prosent i høve til i fjor, vil dei få dekt 60 prosent av faste kostnader for september og oktober, og 70 prosent fram til mars.

I tillegg blir mellom anna ordninga med ein høgare dagpengesats for lågtlønte ført vidare fram til 31. mars.

Det er verd å merke seg at eit av dei viktigaste tiltaka i vår er fråverande: Då tok staten over lønsplikta for permitterte etter to dagar.

No må arbeidsgjevarane betale dei første 16 dagane. Det betyr mykje for bedrifter som igjen må stengje ned over natta, som treningssenter.

Akkurat som i vår er media fulle av bedriftseigarar som seier at pakken ikkje er raus nok. Det er all grunn til å ta det på alvor.

At vi har unngått ei konkursbølgje fram til no, er ingen garanti for at vi ikkje vil få det framover. Mange bedrifter har tært på oppsparte midlar, og har mindre å gå på enn i vår.

I denne situasjonen må regjering og Stortinget vege to omsyn mot kvarandre. På den eine sida må dei sikre at gode, levedyktige bedrifter kjem seg gjennom krisa. Dei blir viktige for å løfte norsk økonomi når den tid kjem.

På den andre sida bør ikkje pakkane vere så rause at dei hindrar naudsynt omstilling.

I tillegg har sjølvsagt våre folkevalde ansvar for å bruke fellesskapets midlar på ein klok måte.

Koronatiltaka hadde fram til oktober kosta staten 126 milliardar kroner. Med slike summar er det lett å bli fartsblind. Dess meir staten brukar no, dess mindre kan ein bruke i åra framover.

Krisepakken frå regjeringa er rimeleg godt balansert. Men konsekvensane av nedstenginga er vanskelege å fastslå på førehand.

Regjeringa gjer difor klokt i å følgje utviklinga nøye, og bu seg på nye pakkar viss det blir naudsynt.