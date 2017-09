Verdens mest venneløse folk må få beskyttelse. Det haster.

Aung San Suu Kyi kaller Bergen «my special city», etter at hun fikk Raftoprisen i 1990 og Nobels fredspris året etter, noe som satte verdens øyne på undertrykkelsen i Myanmar. For fem år siden sto hun på Torgallmenningen og takket for utmerkelsene.

Nå står både Raftostiftelsen og Nobelkomiteen i en delikat situasjon. En av deres mest populære prisvinnere i nyere tid kan være medansvarlig for folkemord.

Suu Kyi er nå Myanmars formelle leder, og administrerer en stat som driver etnisk rensning i landets fattigste provins.

I Rakhine har over 160.000 mennesker fra den etniske folkegruppen rohingya flyktet over grensen til Bangladesh de siste ukene, etter at hærens forfølgelse og drapene og overgrepene mot sivile har økt.

Kravene om at Suu Kyi skal gi fra seg Nobelprisen er kommet fra flere hold. Tilbakelevering vil være en viktig symbolhandling, men viktigst av alt er at rohingyaene får umiddelbar hjelp og beskyttelse. Verdenssamfunnet kan ikke la folkemordet fortsette.

De vel en million muslimske rohingyaene er en liten minoritet i en stor buddhistisk region. Konflikten har altså en etnisk-religiøs bakgrunn, og myanmarske myndigheter har gjort folkegruppen statsløse.

Regjeringens begrunnelse er at rohingyaene er «innvandrere fra Bangladesh», til tross for at de har vært i Rakhine siden 1500-tallet.

FN, Amnesty og det amerikanske utenriksdepartementet har slått fast at den myanmarske hæren har begått grusomme overgrep mot minoritetsbefolkningen i Rakhine over lang tid.

Likevel har Aung San Suu Kyi ved flere tilfeller forsøkt å bagatellisere forholdene, og lagt skylden på rohingyanske opprørsgrupper.

At en fredsprisvinner legitimerer etnisk rensning og brutal vold mot sivile, er nedslående, og det er vanskelig å forstå hvorfor hun agerer som hun gjør.

Suu Kyi har i flere tiår vært en profilert forkjemper for universelle menneskerettigheter, og har selv vært et symbol på frihet for undertrykte i hele verden, etter å ha sittet i husarrest i mange år under militærregimet.

Militæret har fremdeles betydelig makt over statsapparatet i Myanmar. Den humanitære tragedien i Rakhine styrker mistanken om at Suu Kyi blir brukt i et politisk spill. I så fall er det et nederlag for arbeidet med menneskerettigheter.

Fredsprisvinneren burde både ha den politiske tyngden og den moralske integriteten til å ta et kraftig oppgjør med den etniske rensningen og volden. Isteden undergraver hun sin egen autoritet og troverdighet som fredsprisvinner, over hele kloden.