Partiet trenger at Knut Arild Hareide viser seg som en motivert og tydelig leder, som peker ut en klar retning for partiet.

KrF-leder Knut Arild Hareide så lenge ut til å havne i en drømmeposisjon etter valget, der en flertallsregjering med Ap og Sp var et av alternativene.

Nå har han havnet i vippeposisjon, men samtidig i en alvorlig knipe. På den ene siden har han en regjering han allerede har avvist ettertrykkelig. På den andre har han en venstreside som ikke lenger er et attraktivt alternativ.

Politikk handler ofte om å velge mellom dårlige alternativer. Likevel må KrF ta stilling.

KrF har gjort sitt dårligste stortingsvalg noensinne. Særlig bekymringsfullt bør det være for partiet at det går til kraftig tilbake i kjerneområder som Hordaland og Rogaland. Like fullt sitter partiet med en viktig nøkkel til høstens regjeringsforhandlinger. Men Hareide leder et parti med en uklar strategi om hvordan den skal brukes.

KrF har hatt spesielt store problemer med å fordøye Frps retorikk og innvandringspolitikk. Hareide har fått mye pepper fra egne velgere for å støtte en regjering som på enkelte måter representerer det stikk motsatte av partiets kjerneverdier.

Derfor er det en logikk i at KrF nå ser ut til å stå på sitt og nekter å inngå i et formelt samarbeid med Frp.

Samtidig vet partiet godt at det i så fall kan føre til en kortvarig levetid for Erna Solbergs nåværende regjeringsprosjekt. Det er en risikabel strategi om Hareide fremstår som sabotør av det borgerlige samarbeidet, særlig når det ikke finnes et spiselig regjeringsalternativ.

Hareide sitter med en makt som må brukes med en stor porsjon ansvarlighet.

Venstre er i prinsippet mer vennligsinnet til en ny runde med Høyre- og Frp-styrt regjering enn KrF, og det er ikke utenkelig at partiet går inn i regjeringen. Det vil kanskje gjøre Hareides rolle enklere, fordi en slik regjering vil være mer spiselig enn dagens.

Med Venstre i regjeringen, vil tyngdepunktet i noen saker dras nærmere KrF.

På sikt kan bør det også lede KrF inn i nye diskusjoner om dagens strategi er fornuftig.

KrFs bratt fallende kurve presser frem spørsmålet om det i dag er marked for et slikt kristent parti. Partiet har knapt noe å tape, og kan sånn sett tillate seg å stille harde krav i forhandlinger de neste fire årene. I verste fall sitter partiet ribbet og upopulært tilbake, men det er strengt tatt ikke så langt unna dagens virkelighet.

Partiet trenger en ledelse som viser retning. Vinglingen i valgkampinnspurten har ikke gitt inntrykk av et parti med høy selvtillit. Der partiet står nå, er den største risikoen å ikke ta noen sjanser.