Å flytte Akvariet til Dokken er en god idé som bør vurderes seriøst.

Akvariet har høye ambisjoner om ekspansjon, og vil bruke én milliard kroner på å utvide og flytte til Dokken. Prosjektet ble lansert som «byens åttende fjell», og den foreløpige skissen er formet som et gigantisk isberg.

De estetiske innvendingene mot å bygge en kladeis av et snøras midt i byen er åpenbare. Det må ikke skygge for at det er en god idé å flytte Akvariet til Dokken.

Containerhavnen på Dokken er en evig verkebyll i Bergens byutvikling. Det er umulig å realisere ambisjonene om å bli en moderne storby når en tungtrafikert godshavn legger beslag på sentrale deler av sentrum.

Etter årevis med betente diskujoner, innstilte byrådet i 2016 endelig på å flytte havnen til Ågotnes. Dermed skal Dokken frigis til bolig- og næringsformål når Sotrasambandet står klart. Det skal etter planen skje i 2024.

Byrådet må holde det politiske presset oppe og sørge for fortgang i prosessen.

Martin Eilertsen

Direktør ved Akvariet, Geir Olav Melingen, vil bygge videre på havnelagerets råbygg. Han ser for seg en dobling av dagens tomt: 10.000 kvadratmeter fordelt på fem etasjer, og matlaboratorier, havakvarium og interaktiv teknologi.

Selv om prosjektet er dyrt og direktøren har en åpenbar egeninteresse i flyttingen, er det en uvurdelig drivkraft at næringslivet tenker stort og engasjerer seg i fremtidens byutvikling.

Det er et interessant innspill å utvide den marine klyngen til Dokken. Marineholmen er allerede for liten, og regjeringen har sagt ja til et nytt signalbygg som skal samle både Fiskeridirektoratet og det nylig fusjonerte Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Akvariet kan ikke vokse på sin nåværende tomt uten å spise seg inn i Nordnesparken. Av hensyn til bymiljøet må parken vernes. Samtidig bør Akvariet få mulighet til å realisere sitt potensiale. Flytting og samlokalisering er en god løsning.

Rune Nielsen

Dokken har stort potensiale som byrom når containerhavnen forsvinner, og det kan ikke være slik at en attraktiv tomt kan annekteres av dem som er først ute med å lansere ambisjoner.

Ideen om å flytte Akvariet må være del av en større byutviklingsprosess, og ses i sammenheng med den kommende reguleringsplanen for området.

Ideen er god, men det sentrale hensynet må være hva som er best for byen.